È stata inaugurata nella giornata di ieri, mercoledì 28 maggio 2025, la primissima ALT Stazione del Gusto di Enilive in Sardegna, collocata in quel di Cagliari per portare anche sul territorio sardo l’idea innovativa di cucina nata dalla mente dello chef Niko Romito e resa possibile dalla collaborazione con la sua Accademia. Complessivamente, dopo l’apertura a Cagliari, diventano nove le stazioni culinarie di Enilive con il progetto ALT Stazione del Gusto, nato nel 2018 e giunto fino a questo momento a Milano, Roma, Firenze, Vicenza, Padova e Verona, senza dimenticare neppure gli altri due progetti simili già avviati anche in Austria e Germania, attualmente unici due al di fuori del nostro bel territorio.

Alla ALT Stazione del Gusto di Cagliari, aperta precisamente al numero 1 di viale Guglielmo Marconi, si potranno gustare tre differenti menù dedicati alla colazione, al pranzo e alla cena, con la possibilità sia di consumarli sul luogo (in un ristorante informale e accogliente, che non tralascia l’importanza del gusto, delle materie prime alimentari e della sensibilità gastronomica), oppure da asporto; il tutto accompagnato dagli altri servizi normalmente offerti in tutte le altre Enilive Station che si trovano sul territorio italiano.

Le Enilive Station: i servizi offerti nelle stazioni di rifornimento, dalla Stazione del Gusto fino agli Enjoy Point

L’idea di Eni, insomma, è quella di rendere parte integrante delle sue stazioni di servizio anche un’offerta culinaria di alto livello, proprio grazie all’Accademia Niko Romito, che attualmente è anche al centro del rinnovo dell’offerta dei più di 600 Eni Café in Italia. Complessivamente, in Europa, le Enilive Station sono già quasi 5.000 e servono quotidianamente più di 1,5 milioni di persone, offrendo loro la consueta possibilità di fare rifornimento alla propria vettura (oltre che con benzina e diesel, anche con il biocarburante 100% rinnovabile HVOlution, con il biometano, il bio-GPL, l’idrogeno e l’elettrico) e di usufruire di numerosi servizi utili per la mobilità.

Per esempio, nelle Enilive Station si trovano i Telepass Point, in cui si può sostituire o richiedere il dispositivo Telepass, ma anche il servizio di pagamento dei bollettini postali, dei bancomat per prelevare durante la sosta rifornimento, il servizio di ritiro pacchi per le principali compagnie di corrieri e, addirittura, dei veri e propri Emporium per una piccola spesa alimentare; mentre resta fermo che il fulcro delle stazioni è anche quella mobilità intelligente e alternativa, grazie alla possibilità di noleggiare veicoli di car sharing negli Enjoy Point.