Enjoy, lo sharing Eni a Torino si fa elettrico/ Video, 100 nuove city car XEV YOYO

ENI ENJOY, A TORINO SBARCA L’ELETTRICO!

Il futuro è sostenibile ma il presente è già “elettrico”: sbarca nella città di Torino la nuovissima flotta di Enjoy, il car sharing di Eni, ovvero 100 nuove city car XEV YOYO 100% elettriche.

La rivoluzione della mobilità “atterra” in Italia sotto la Mole, come ha spiegato l’assessora alla Mobilità e ai Trasporti della Città di Torino, Chiara Foglietta, nella presentazione avvenuta nella sede del Comune in Piazza Palazzo di Città: «Ridurre le emissioni inquinanti, diminuire la circolazione dei mezzi privati favorendo il trasporto pubblico e l’utilizzo dei mezzi in condivisione sono obiettivi per dare corpo a quella mobilità intelligente, responsabile e interconnessa che abbiamo in mente». L’arrivo della nuova flotta di Enjoy a Torino rappresenta un potenziamento rispetto ai 300 veicoli tra auto e cargo già presenti: «Il potenziamento della flotta di Enjoy con l’immissione in servizio di 100 nuove auto elettriche va in questa direzione accrescendo e migliorando l’offerta di alternative al mezzo privato a disposizione dei cittadini e favorendo l’intermodalità del trasporto pubblico», sottolinea ancora Foglietta. Dal 23 maggio a Torino è dunque possibile, sempre tramite l’app Enjoy, prenotare e noleggiare una delle 100 nuovissime XEV YOYO, riconoscibili dal colore verde lime. L’accordo tra Eni e XEV – casa automobilistica fondata a Torino nel 2018 – porta ai cittadini torinesi numerosi vantaggi: in primis, la mobilità elettrica sulla vita urbana, unità alla comodità del car sharing free floating, che consente di avviare e terminare i noleggi in qualsiasi luogo all’interno dell’area di copertura Enjoy. In termini di rifornimento, le city car XEV YOYO permettono inoltre di potersi muovere in piena libertà in quanto vengono rese disponibili con una ricarica della batteria sempre superiore al 30%.

LA NUOVA FLOTTA CAR SHARING ENJOY A TORINO: ECCO COME FUNZIONA

Le specifiche tecniche delle nuovissime 100 Enjoy XEV YOYO vedono il top di gamma sul fronte elettrico: si tratta di city car con velocità massima di 80 km/h e autonomia fino a 150 km: sono dotate di tetto panoramico, sono piccole e agili nella migliore tradizione Enjoy, insomma l’auto ideale per gli spostamenti nei centri storici delle città.

Particolare anche l’area del rifornimento delle XEV YOYO: oltre alla consueta ricarica tradizionale presso le colonnine in plug-in, le nuove city car sono già predisposte per il ‘battery swapping’, ovvero la sostituzione di batterie scariche con batterie cariche (che è possibile realizzare in pochi minuti). Sono in tutto 8 le stazioni Eni a Torino già predisposte con questo tipo di tecnologia, senza alcun disagio per il cliente: sarà infatti sempre Enjoy a occuparsi del rifornimento con battery swapping. Le XEV YOYO della flotta Enjoy, spiega la stessa Eni, sono fornite tramite un servizio di noleggio a lungo termine da SIFÀ, Società Italiana Flotte Aziendali – Gruppo BPER Banca. Per le city car XEV YOYO, come per le altre auto della flotta, la tariffa di pagamento per l’utente resta quella di 0,29€/min: per noleggiare i veicoli Enjoy è necessario scaricare l’app disponibile negli store Android, iOS e Huawei. Dopo la registrazione è possibile cercare, visualizzare e prenotare i veicoli disponibili nei dintorni o nella zona d’interesse, oppure noleggiare un veicolo Enjoy che si trova lungo il proprio percorso inserendo nell’app il numero di targa e il codice visibile sul parabrezza.

IL PROGETTO ENI ENJOY ELETTRICO: PRESTO ANCHE A BOLOGNA E FIRENZE

«In questo territorio così pronto e fertile alle innovazioni, Enjoy ha scelto Torino come prima città in Italia per ampliare il suo parco auto, arricchendolo di veicoli a trazione elettrica e contribuendo così alle azioni per il miglioramento della qualità dell’aria della nostra città», ha spiegato in conferenza stampa Fabrizio Ricca, Assessore alle Politiche Giovanili e all’Internazionalizzazione della Regione Piemonte.

Secondo Giuseppe Ricci, Direttore Generale Energy Evolution di Eni, l’arrivo delle 100 nuove city car elettriche Enjoy rappresenta il miglior viatico per un progetto destinato ad ingrandirsi nei prossimi mesi anche a Bologna e Firenze: «Eni è grata alla Città di Torino per l’entusiasmo con cui ha accolto il debutto italiano del car sharing elettrico Enjoy, che nei prossimi mesi sarà esteso alle altre città in cui il servizio è presente, a iniziare da Bologna e Firenze». Lo sviluppo di questa nuova offerta, spiega ancora Ricci davanti al Comune di Torino, «rappresenta una rivoluzione della mobilità urbana: un’auto che si usa solo per il tempo e il tragitto necessario, a emissioni zero su strada, estremamente maneggevole e che arricchisce sia la nostra offerta di prodotti sostenibili, sia i servizi delle nostre stazioni di servizio, dove viene effettuato il cambio delle batterie delle nuove Enjoy e a breve anche dei clienti privati. Anche operazioni come questa accorciano il nostro percorso verso il raggiungimento dell’obiettivo della totale decarbonizzazione di prodotti e processi Eni entro il 2050». Per Lou Tik, Fondatore e Amministratore delegato di XEV, l’arrivo della nuova flotta Enjoy è un orgoglio unico, «La nostra visione aziendale è quella di realizzare la libertà della mobilità e una società sostenibile. Questa partnership con Eni nel car sharing rappresenta un importante raggiungimento di questo obiettivo e un passo concreto verso il futuro».













