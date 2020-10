Enna, eletti Consiglio Comunale/ Sindaco Maurizio Dipietro: nomi consiglieri e seggi

Alla fine è stato rieletto Maurizio Dipietro alla guida del Comune di Enna, uno dei due capoluoghi della Sicilia al voto nel primo turno delle Elezioni Comunali 2020: il sindaco uscente sostenuto da 3 liste civiche e i renziani di Italia Viva la spunta subito al primo turno contro Dario Cardaci, il candidato di Pd e Udc, e contro i candidati di Lega (Savoca) e Movimento 5 Stelle (Amato). A differenza di Agrigento dove sarà bisogno del ballottaggio tra due settimane, a Enna il nuovo Consiglio Comunale potrà già insediarsi nei prossimi giorni con l’ufficializzazione dei nuovo consiglieri eletti in maggioranza e opposizione. A sostegno della maggioranza del sindaco Dipietro (rieletto con il 58,3% dei voti) vi saranno 17 seggi più lo scranno del primo cittadino (5 Siamo Enna, 4 Enna Viva, 3 Liberamente, 3 Partito per Enna, 2 Uniti per Enna); per le opposizioni invece il Centrosinistra avrà 6 seggi in Consiglio Comunale (3 Pd, 2 Enna Democratica, 2 Nuova Cittadinanza), mentre le liste civiche a sostegno di Maurizio Bruno, la Lega di Giuseppe Savoca e il M5s di Cinzia Amato non conquistano alcuno scranno in Consiglio.

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE ENNA: TUTTI I NOMI

A livello di nomi dei nuovi eletti consiglieri in Consiglio Comunale, il ballottaggio delle Amministrative 2020 vede una composizione che ricalca la “squadra uscente” con più liste civiche in maggioranza e il Pd ora all’opposizione: i consiglieri eletti assieme al sindaco di Enna Maurizio Dipietro sono Campanile Rosalinda, Contino Giovanni, Rizza Massimo, Trovato Giuseppe, Motta Gabriella (Siamo Enna); Vasapollo Rosario, Vasco Giancarlo (Uniti per Enna); Comito Francesco, Firrandello Giuseppina, Scillia Biagio (Liberamente); Gargaglione Francesco Paolo, Macaluso Giuseppa, Lo Giudice Emilia, De Luca Nicola (Enna Viva); Cardaci Walter, Fazzi Gaetano, Fazzi Stefania (Partito per Enna). All’opposizione invece rimarranno come consiglieri comunali i seguenti nomi: Marino Maria Stefania, Cappa Salvatore, Arena Tiziana Dee (Pd); Greco Marco, Baldi Michele (Enna Democratica); Palermo Gaetana (Nuova Cittadinanza), con Dario Cardaci eletto consigliere in quanto candidato sconfitto alle Elezioni Comunali 2020.



