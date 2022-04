Ennio, figlio di Alvaro Vitali/ “La gente mi chiedeva se fossi tuo figlio…”

Ennio Vitali, chi è il figlio di “Pierino”

Ennio Vitali è il figlio del celebre Pierino, Alvaro Vitali. Nato dal primo matrimonio del padre, Ennio non ha seguito le orme del padre nel mondo dello spettacolo, ma lavora come avvocato a Vercelli. Nell’arco della sua vita Vitali ha vissuto momenti bellissimi ma anche molto difficili fatti di di depressione e problemi economici. L’attore ha potuto sempre contare sull’affetto del figlio Ennio Vitali e della nuova compagna Stefania Corona, che lo ha aiutato a uscire dalla depressione. “Quando andavo a scuola la gente mi chiedeva se fossi tuo figlio. C’era chi ci credeva e chi no, ma non mi è mai importato dell’opinione della gente” ha dichiarato Ennio Vitali in un videomessaggio per il padre mandato in onda qualche tempo fa a Domenica Live.

Alvaro Vitali, la lite con Michela Miti e i problemi economici/ “Ho finito i soldi”

Alvaro Vitali: è diventato nonno

Ennio Vitali nel 2017 è diventato papà per la prima volta, rendendo così il noto attore nonno: “Mio figlio l’anno scorso mi ha reso nonno e cerco di vedere mio nipote appena posso”, ha racconto Alvaro nel 2018 sulle pagine del settimanale DiPiù. Alvaro Vitali ha avuto un solo figlio, ma viene da una famiglia molto numerosa: “Mamma era impiegata in un’impresa di pulizie, papà guidava una ditta edile di pittura. Con 5 figli, lavoravano entrambi. Non è che avessimo tanti soldi, ma non soffrivamo”, ha raccontata a Il Fatto Quotidiano. Da piccolo era già un combinaguai e la madre lo affidò alla nonna, che ha sua volte lo spedì in collegio.

LEGGI ANCHE:

Stefania Corona, chi è la moglie di Alvaro Vitali/ Bocciata a The Voice SeniorAlvaro Vitali "Fenech l'attrice più sexy"/ "GF Vip? Nessuna chiamata ma lo farei"

© RIPRODUZIONE RISERVATA