Ennio Morricone, com’è morto e causa?/ Frattura del femore dopo una caduta e…

Com’è morto Ennio Morricone?

Questa sera il maestro sarà ricordato all’Arena di Verona dai tre tenori de Il Volo quasi ad un anno dalla morte. Il celebre compositore, infatti, è scomparso lo scorso 6 luglio 2020, lasciando tutti senza parole. Un vuoto enorme quello che ha lasciato dal maestro che si è spento qualche giorno dopo una rovinosa caduta e, molto probabilmente, a causa delle conseguenze riportare. Ennio Morricone si è spento in seguito ad una frattura del femore, causata da una brusca caduta avvenuta all’interno della sua abitazione a Roma. La notizia ha sconvolto la sua famiglia, i suoi quattro figli ma, soprattutto, gli addetti ai lavori che lo hanno pianto a lungo e che oggi avranno modo di riascoltare le sue canzoni.

Ennio Morricone, le curiosità/ "Fu assunto in Rai ma si licenziò il giorno dopo"

Ennio Morricone: come si svolsero i funerali

I suoi funerali di Ennio Morricone si svolsero in forma privata e non solo per via delle restrizioni dovute alla pandemia ma anche per rispettare i sentimenti e le volontà del maestro. A dire la sua il giorno della sua scomparsa fu l’amico e legale Giorgio Assumma, confermando che a confortarlo non c’era solo la sua famiglia ma anche la sua incrollabile fede. Qualche anno prima a spegnersi era stata proprio la moglie Maria Travia. Proprio il maestro scrisse il necrologio per lei il giorno della sua scomparsa dedicando bellissime parole a quella che ha definito la sua musa ispiratrice, “mai invadente, sempre con delicata descrizione”. Dalle loro nozze sono nati quattro figli: Giovanni, Marco, Alessandra e Andrea (proprio lui ha seguito le orme del padre).

