Ennio Morricone, intervista Rai 2017/ Video “Da povero dicevo sì anche a film brutti”

«Mia moglie Maria ha avuto pazienza e ce l’ha tuttora»: così Ennio Morricone parlava della sua compagna di vita nell’intervista rilasciata nel 2017 a Che tempo che fa e che verrà riproposta questa sera a Techetechetè. Il maestro – scomparso nella notte all’età di 91 anni – aveva parlato del suo lavoro e della sua carriera, un mestiere che ricorda da vicino quello dell’artigiano: «Il lavoro del compositore ha sempre un aspetto artigianale. Il “fare” non è soltanto un verbo, sono due note: il “fa” ed il “re”. Questi due suoni non bastano ad un compositore per scrivere, servono anche altri suoni. A me è venuto in mente che se aggiungo altri suoni, viene fuori un momento drammatico di un film di Sergio Leone». «Quando non riesco a rispondere a certe situazioni del cinema, certamente il problema mi si pone grave», aveva poi rivelato incalzato da Fabio Fazio, tornando sul suo meraviglioso palmares: «Vincere due Oscar è bello, ma c’è stata anche qualche delusione, come Mission: tutta la sala protestò. Ancora ci penso, sì».

ENNIO MORRICONE A TECHETECHETÉ, L’INTERVISTA A CHE TEMPO CHE FA NEL 2017

Quella di Ennio Morricone è stata una vita molto semplice, nonostante fosse una star internazionale: «Faccio un lavoro che credo sia abbastanza difficile, mi dà tanti pensieri. E poi mia moglie non mi dà pensieri, è calma». Ancora sul suo lavoro: «Il problema del compositore sembra semplice da risolvere, ma è difficilissimo. Innanzitutto è l’ultimo a presentare il proprio lavoro al regista. Poi quando scrive il compositore deve pensare a sé stesso, deve pensare con le sue idee, ma deve anche andare bene al regista e deve andare bene al pubblico. Questo rende il lavoro difficilino». Infine, una battuta: «Con il passare degli anni sono diventato più attento alle scelte di un lavoro, quando ero un po’ più povero accettavo tutto, anche i brutti film». Clicca qui per l’intervista completa rilasciata a Che tempo che fa.



