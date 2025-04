Ennio Morricone, la più grande gioia della carriera grazie a The Hateful Eight: con Tarantino il primo Premio Oscar

Una carriera lunga e di altissimo profilo. Ennio Morricone, celebre compositore e direttore d’orchestra italiano, ha scritto la storia del cinema internazionale e della musica, firmando colonne sonore magnifiche, iconiche e ancora oggi nei cuori del pubblico. Ma per quali colonne sonore ha vinto l’Oscar Ennio Morricone? Ennio Morricone ha vinto l’Oscar alla migliore colonna sonora originale nel 2016 per il film di Quentin Tarantino, The Hateful Eight.

Precedentemente era stato nominato per le colonne sonore di film come I giorni del cielo, Mission, Gli intoccabili. Nel 2007 Ennio Morricone si era aggiudicato un Oscar alla carriera, consegnato nientedimeno da Clint Eastwood, come riconoscimento per il suo contribuito magnifico al mondo del cinema e della musica.

Con i suoi capolavori musicali, Ennio Morricone è diventato un punto di riferimento assoluto, al punto da ottenere nel 2016 una stella nella celebre Hollywood Walk of Fame mentre nel 2017 è stato insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. L’indimenticabile direttore d’orchestra poteva spaziare da un genere all’altro, tra stile classico e innovativo. Il suo nome è stato affiancato a grandi geni e artisti del cinema e della musica.

“Mio padre Ennio Morricone è quello che ha conosciuto il mondo, attraverso i suoi scritti, il suo lavoro, i suoi concerti. La persona, invece, riguarda una situazione molto più intima, quindi con tutti i suoi pregi e i suoi difetti”, ha raccontato il figlio Marco Morricone in occasione del lancio del libro dedicato all’amato papà ìIl genio, l’uomo, il padre’.