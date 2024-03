Ennio Morricone, toccante retroscena di Edoardo Vianello/ “Quello che ha fatto per me lo ricorderò per sempre

Ennio Morricone e il film di Rai1, Edoardo Vianello svela: “A Sanremo mi ha fatto l’onore di dirigermi”

Questa sera, mercoledì 20 marzo 2024, Rai1 ha deciso di omaggiare Ennio Morricone con il docufilm dal titolo Ennio scritto, diretto e sceneggiato da Giuseppe Tornatore. Nel documentario tra immagini di repertorio inedite ed interviste a grandi artisti italiani e internazionali verrà raccontato Morricone non solo come artista ma soprattutto dal punto di vista umano. E com’era Ennio nel privato lo sa bene Edoardo Vianello che con lui ha condiviso gli inizi di carriera ed una lunga amicizia.

Alcuni mesi fa, intervistato da Fanpage.it, Edoardo Vianello ha rivelato un toccante retroscena su Ennio Morricone, un aneddoto che simboleggia la grande stima e amicizia che c’era tra i due: “C’è una cosa carina che ricorderò sempre. Morricone era già il grandissimo Morricone e io gli chiesi nel 1966 se mi poteva dirigere l’orchestra al Festival di Sanremo -ha raccontato commosso Vianello per poi aggiungere- Lui lo fece a titolo amichevole. Venne a Sanremo con la moglie, con la massima umiltà. Credo che sia stata l’unica volta che ha diretto un cantante a Sanremo. Questo ricordo me lo tengo carissimo nel cuore, è stato un onore grandissimo.”

Ennio Morricone e il retroscena di Edoardo Vianello: “È stato il mio testimone di nozze”

Ennio Morricone ed Edoardo Vianello si sono conosciuti nel 1959, entrambi debuttanti il musicista aveva proposto dei suoi arrangiamenti ad alcuni brani di Vianello e da lì è nata un’amicizia ma soprattutto un sodalizio professionale molto importante. In pochi sanno, infatti, canzoni come Abbrozzatissima, Con le pinne fucili ed occhiali e Guarda come dondolo hanno gli arrangiamenti di Ennio Morricone.

“Le mie canzoni arrangiate da lui hanno acquisito un sapore più particolare, affascinante, interessante. Questo valore aggiunto ha permesso alle mie canzoni di conservarsi negli anni. L’arrangiamento le ha caratterizzate al punto che sono riconoscibili dalle prime note.” ha confessato Edoardo Vianello che infine ha rivelato un altro aneddoto su Ennio Morricone: “Quando mi sono sposato con Wilma (Goich, ndr) lui è stato mio testimone di nozze.”

