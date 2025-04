Ennio, film su Rai 3 diretto da Giuseppe Tornatore

Sabato 19 aprile, andrà in onda, in prima serata su Rai 3, alle ore 21:25, il docu-film intitolato Ennio. Si tratta di un progetto distribuito da Lucky Red nel 2021, scritto e diretto dal grande regista Giuseppe Tornatore, che ha collaborato a lungo con il compositore Ennio Morricone a partire dal film cult Nuovo Cinema Paradiso (1988). La colonna sonora presente nel film biografico Ennio è proprio quella del compianto compositore, considerato uno tra i più grandi maestri della musica internazionale e firma di brani entrati nella storia, come Sapore di sale e Se telefonando.

Ennio, una carrellata di star per ricordare il grande artista

Ennio ripercorre proprio la vita dell’artista attraverso una serie di testimonianze di personaggi più o meno celebri che hanno incrociato la strada di Morricone. Compaiono quindi registi come Quentin Tarantino, Dario Argento, Clint Eastwood, Carlo Verdone e lo stesso Giuseppe Tornatore, ma anche colleghi quali Hans Zimmer, Nicola Piovani e Pat Metheny, e musicisti internazionali tra cui Zucchero Fornaciari, Bruce Springsteen e James Hetfield.

Ennio è un progetto fortemente voluto da Giuseppe Tornatore, un omaggio a uno dei più prolifici e talentuosi compositori e direttori d’orchestra della storia internazionale, venuto a mancare alla veneranda età di 92 anni il 6 luglio 2020. In particolare il docu-film ripercorre la carriera di Ennio Morricone a partire dai suoi esordi con il grande film maker Sergio Leone, che conosceva fin dai tempi delle scuole elementari, nel 1964 con il western Per un pugno di dollari. Da qui la lunga collaborazione con l’amico d’infanzia in numerose pellicole di grande successo, come Il buono, il brutto, il cattivo e C’era una volta il West, ultimo grande lungometraggio del regista, e contemporaneamente la realizzazione di più di 500 colonne sonore in oltre 50 anni di carriera.

Con ben 6 candidature agli Oscar, di cui uno vinto nel 2016 per le musiche di The Hateful Eight e un altro alla carriera ottenuto nel 2007, Ennio Morricone ha segnato per sempre il mondo della musica, e ciò traspare dalle interviste di coloro che lo hanno conosciuto, che dipingono non solo un grande artista ma anche un grande uomo. Infine, Ennio include anche una lunga intervista dello stesso Giuseppe Tornatore, in cui il regista svela alcuni preziosi dettagli della loro lunga collaborazione ed amicizia, durata per più di trent’anni, oltre a mostrare anche un’intervista allo stesso Morricone, in cui il compositore si racconta al pubblico con totale onestà, rivelando anche aspetti inediti della sua vita professionale e privata.