Tutto su Ennio Vitali, l'unico figlio di Alvaro Vitali: dal rapporto con il padre al lavoro prestigioso fino al silenzio social.

Ennio Vitali è l’unico figlio di Alvaro Vitali, il celebre attore della commedia italiana scomparso il 24 giugno a 75 anni. Prima di incontrare e sposare Stefania Corona da cui si era separato pochi mesi fa, Alvaro Vitali era convolato a nozze con un’altra donna diventando padre di Ennio. La loro vita insieme, però, è durata poco perché la separazione portò Alvaro Vitali ed Ennio a vivere il rapporto padre-figlio a distanza. Nonostante il grande dolore per non poter vivere più quotidianamente il rapporto con il figlio, Alvaro Vitali è sempre riuscito a mantenere un rapporto con il figlio.

Dieta vip, da Cremonini a Federica Pellegrini/ Calabrese: “Messaggi sbagliati, non basta perdere peso”

Tra l’attore ed Ennio Vitali non mancavano le telefonate e le vacanze insieme come ha dichiarato lo stesso attore Serena Bortone durante una puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda nel 2022. “A mio figlio ho insegnato l’educazione nei confronti della mamma, a non essere “Pierino”. Anche lui pensavo di esserlo da bambino”, aveva raccontato l’attore.

Teresanna Pugliese, dura lite con Omar Fantini all'Isola dei Famosi 2025/ "Che problemi hai? Razzista"

Ennio Vitali, una vita lontano dai riflettori

La morte di Alvaro Vitali ha colpito tutti, in primis la sua famiglia anche se, per il momento, il figlio Ennio non ha rilasciato dichiarazioni. Diversamente dal padre, Ennio Vitali ha una vita lontano dai social: su Instagram, infatti, non sembra esserci un profilo a suo nome. Anche dal punto di vista professionale, il figlio di Alvaro Vitali ha scelto una strada totalmente diversa da quella del padre.

Niente luci dei riflettori ma una professione diversissima da quella dell’attore. Ennio Vitali, infatti, svolge la professione di avvocato a Vercelli, città in cui vive con la propria famiglia. Nel 2017, infatti, è diventato padre rendendo così nonno per la prima volta il padre.

Stefania Corona, chi è ex moglie di Alvaro Vitali: perché si sono lasciati/ L'attacco in tv: "Finito l'amore"