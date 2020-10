Enock Barwuah/ Bocciato dal pubblico? Per ora si nasconde ma… (Grande Fratello Vip)

Enock Barwuah al Grande Fratello Vip, immune per i suoi coinquilini ma bocciato dal pubblico?

Ma che fine ha fatto Enock Barwuah? Tranquilli, il fratello di Mario Balotelli è ancora nella casa del Grande Fratello vip 2020, continua a fare le sue faccette durante le dirette con Alfonso Signorini e a fare le sue docce hot, e poi? Ogni tanto si mette in gioco con i suoi compagni di avventura tra scherzi e giochi, ma per il resto sembra proprio che il bel fratello del campione, si stia spegnendo poco a poco diventando tappezzeria nella casa. Grazie al rapporto con gli altri ragazzi della casa non rischia la nomination e fino a questo momento si è salvato, ma fino a quando potrà farlo? Anche per questo lunedì Enock affronterà la diretta lontano dal rischio della nomination, questo lo spingerà ad agire oppure no?

Enock Barwuah al Grande Fratello Vip pronto a litigare ancora?

Al momento Enock Barwuah continua ad essere nel limbo degli inquilini della casa e i fan adesso si aspettano di vedere qualcosa da parte sua. L’unica cosa ad infervorarlo o, meglio, persona in grado di farlo innervosire è Myriam Catania. L’attrice sembra in grado di accendere la sua miccia invitandolo a ballare. Enock vuole stare lontano da quelli che ha etichettato come giochetti per mettersi in mostra o creare situazioni un po’ ambigue ma in questi due giorni lontani dalla diretta, nemmeno questo è riuscito a smuoverlo un po’. Venerdì scorso Enock era tra gli immuni alle nomination proprio perché i compagni hanno fatto il suo nome, vuol dire che in casa qualcosa segna il suo percorso?



