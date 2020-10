Enock Barwuah conduttore di “Temptation Island”/ Consola e consiglia tutti ma.. bentornato comodino!

Enock Barwuah è tornato ad essere il comodino di sempre? Così sembra. Il calciatore è finito sulla cresta dell’onda nei giorni scorsi per via dell’arrivo di Mario Balotelli e del suo scivolone con Dayane Mello che lui non ha stigmatizzato come gli altri avrebbero voluto, e adesso? Dopo lo scontro con Guenda Goria, con la quale il rapporto si è ormai raffreddato, il calciatore è finito di nuovo nel dimenticatoio mettendo in crisi i suoi fan. Enock non è in nomination e non risulta essere nemmeno tra i preferiti dal pubblico e allora quale sarà il suo destino? Per il momento il giovane si è soffermato molto sul benessere della Contessa che in questi giorni è stata un po’ in crisi per via della malinconia e della mancanza della figlia. Lui l’ha stretta a sé e l’ha consolata per la gioia della Contessa che continua ad apprezzarlo per la sua educazione e il suo modo di essere. Ma questo basterà per rimanere in casa?

Enock Barwuah al Grande Fratello Vip 2020 consola e consiglia tutti ma.. bentornato comodino!

Dall’altro lato, Enock Barwuah ha cercato di aiutare, rievocando quasi una puntata di “Temptation Island” con il falò, anche Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti ha ammesso che le cose tra lui e Dayane Mello sono un po’ cambiate per via del suo comportamento ambiguo. Il telecronista si è detto certo che Dayane non ha trovato in lui quello che voleva e a quel punto Enock prima gli ha consigliato di ripensarci un po’ e poi nel suo show ha provato a rimetterli insieme per un chiarimento che, almeno per il momento, non è ancora arrivato. Forse i concorrenti in casa sanno bene quanto lui sia importante, ma il pubblico all’esterno?



