Enock Barwuah denunciato per rissa/ Fratello Mario Balotelli avrebbe colpito 26enne

Il fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah sarebbe stato denunciato per una rissa. Come riferito quest’oggi dal quotidiano Il Giornale di Brescia, la vicenda risalirebbe a qualche giorno prima di Natale, e i fatti sarebbero avvenuti in quel di Brescia. In base a quanto emerso pare che Enock abbia colpito un ragazzo di 26 anni, e questo lo avrebbe poi denunciato avendo riportato la “frattura plurilineare scomposta del pavimento dell’orbita sinistra con frammenti ossei infossati nel seno mascellare” così come sarebbe evidenziato nel referto del pronto soccorso subito dopo la visita da parte del persona sanitario.

In base a quanto si legge sul sito de La Gazzetta dello Sport, il fratello di Mario Balotelli non sarebbe l’unico denunciato per rissa, visto che anche un amico dello stesso e il rapper Prince The Goat del gruppo Sling gangs sarebbero rimasti coinvolti. Tra l’altro sempre la Rosa ricorda come non sia la prima volta che Enock finisce al centro delle vicende di cronaca nel periodo natalizio, visto che già qualche anno fa era stato denunciato e poi in seguito condannato per aver aggredito tre carabinieri fuori da un locale di Brescia.

ENOCK BARWUAH DENUNCIATO PER RISSA: I FATTI POCO PRIMA DI NATALE

Ovviamente si attende anche la versione dello stesso presunto denunciato, che potrebbe smentire o confermare la ricostruzione effettuata dal Giornale di Brescia. Enock Barwuah aveva partecipato al Grande Fratello Vip, dopo di che era tornato a giocare a calcio precisamente in Eccellenza presso l’Ospitaletto, dove in questa stagione ha già realizzato più di dieci marcature.

A Brescia ha aperto anche un locale, il Secret Lounge, discoteca molto frequentata in zona. Secondo quanto riferito dai media, la presunta rissa sarebbe avvenuta nella notte fra il 22 e il 23 dicembre fuori da un locale, anche se non è chiaro se si tratti della discoteca di proprietà dello stesso o di un’altra disco. Sono attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni se non già nella giornata odierna.

