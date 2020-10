Enock Barwuah/ Doccia bollente: mostra il lato B e… (Grande Fratello Vip)

Enock Barwuah è uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip 2020, il reality show condotto da Alfonso Signorini e trasmesso il lunedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Una storia difficile quella del fratello di Mario Balotelli che, una volta entrato all’interno della casa, ha conquistato l’affetto del pubblico per la sua simpatia e semplicità. Non solo, Enock si è fatto notare dal pubblico femminile per la sua prestanza fisica che non è passata affatto inosservata. Proprio in queste ore il calciatore è stato protagonista di una inaspettata doccia bollente durante la quale ha mostrato più del dovuto. Cosa è successo? Il fratello di Mario Balotelli, intendo a farsi una doccia calda, ha sposato di pochissimo il boxer mostrando leggermente il suo lato B. L’occhio del Grande Fratello vigile e sempre accesso non si è perso questo momento hot che, manco a dirlo, è diventato immediatamente virale su tutti i social .

Enock Barwuah: il confronto con Myriam Catania

Va detto che sicuramente Enock Barwuah non avrà pensato alla possibilità di essere ripreso dalla telecamere, visto che ha proseguito poi senza problemi la doccia. Intanto all’interno della casa il fratello di Mario Balotelli ha avuto da ridire su una coinquilina. Si tratta di Myriam Catania, la ex moglie di Luca Argentero che in queste settimane sta cercando di conoscerlo meglio e di instaurare u rapporto di amicizia. L’attrice e doppiatrice rivolgendosi ad Enock gli ha detto di essere troppo chiuso e poco predisposto a cogliere il bello che c’è fuori. Il calciatore ha reagito alle sue affermazioni dicendo: “ho capito cosa intendi, ma io tiro fuori Enock quando voglio io, con chi voglio io. Di solito sono un trascinatore, ma ora non mi è venuto spontaneo. Io sono fatto così”. La Catania però ha prontamente replicato: “sbagli, devi donare tanto, perché hai tanto da donare”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA