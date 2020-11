Enock Barwuah/ E’ crisi: “Sono debole nel gioco perché…” (Grande Fratello Vip)

Enock Barwuah in crisi al Grande Fratello Vip 2020?

Ma davvero Enock Barwuah sarà uno dei finalisti di questo Grande Fratello VIp 2020? E’ ancora presto per pensare a chi arriverà in finale perché se davvero il programma andrà in onda fino a febbraio, alla fine sarà proprio una questione di nervi quella che si dovrà gestire fino alla fine, ma questo è davvero l’identikit di Enock? Il fratello di Mario Balotelli è introverso, ha paura di ferire e mettere in crisi le persone che ha lasciato a casa e si espone solo quando viene chiamato in causa da chi gli punta contro il dito, facendolo infuriare, ma cosa ha fatto di concreto? Ha costruito una bella amicizia con Andrea e Francesco, ma anche altri concorrenti della casa tra cui Patrizia de Blanck ed è proprio alla contessa che il bel calciatore rivela i suoi dubbi sul suo percorso nel reality di Canale5 ammettendo di sapere bene di essere debole per via del suo carattere.

Enock Barwuah si sfoga con la De Blanck: “Sono debole nel gioco perché…”

In particolare, Enock Barwuah spiega alla Contessa: “Qua dentro mi sento debole..” il suo carattere chiuso e introverso non gli permette di aprirsi alle persone e questo ai fini del gioco potrebbe essere un punto debole. La De Blanck prova a rincuorarlo un po’: “A me non mi sembra che tu sia debole” ma lui rilancia ammettendo che a volte soffre in silenzio e che è sicuro che anche a casa chi lo ama lo sa bene: “Sono sicuro che la mia famiglia si accorge subito quando sto così, loro mi capiscono con uno sguardo”. Anche Massimiliano Morra corre in soccorso dell’amico facendogli notare che ha costruito dei bei legami nella casa con alcune persone ma il calciatore precisa: “Si ma loro non mi conoscono bene”. E’ solo un momento no per lui?



