Enock Barwuah e Giorgia Migliorati Novello si sposano/ Zelletta riprende la proposta!

Enock Barwuah: proposta di matrimonio alla fidanzata Giorgia Migliorati Novello

Enock Barwuah ha chiesto alla fidanzata Giorgia Migliorati Novello di sposarlo. Dopo l’esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5 e la nuova avventura come attaccante in Turchia per la squadra Menemenspor, il fratello di Mario Balotelli è pronto a fare il grande passo. Enock ha conosciuto la fidanzata Giorgia Migliorati Novello nell’estate del 2020 e da quel momento non si sono più lasciati. Anche se negli anni hanno cercato di seminare zizzania tra di loro: in primis Selvaggia Roma che, dentro la casa del GF Vip, ha dichiarato di averlo frequentato non sapendo che fosse fidanzato. Enock è stato accusato anche da un’altra misteriosa ragazza citata da Biagio D’Anelli a “Mattino 5”, ma il fratello di SuperMario ha sempre negato ogni accusa ed è sempre stato difeso dalla fidanzata.

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati Novello si sposano!

A immortalare la proposta di matrimonio di Enock Barwuah a Giorgia Migliorati Novello è stato l’ex coinquilino Andrea Zelletta, insieme alla fidanzata Natalia Paragoni. Nel video pubblicato su Instagram si vede Enock inginocchiato davanti a Giorgia, che evidentemente emozionata tiene in mano una mazzo di fiori, alle loro spalle fontane di luce. Andrea Zelletta ha anche postato un altro video in cui scherza con l’amico: “È riuscito ad aprire l’anello al contrario”. Enock, invece, ha espero la sua gioia di aver condiviso con i suoi amici questo momento importante della sua vita. Anche Natalia Paragoni ha condiviso alcuni momenti della romantica proposta: “Felice per voi. Io piango come una bambina”, ha scritto nelle sue storie di Instagram condividendo un bacio tra i due fidanzati.

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati Novello si sposano #GFVIP pic.twitter.com/FwirttfuB0 — VeryInutilVideo (@very_video) January 23, 2022

