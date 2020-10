Enock Barwuah/ “Fare gruppo è positivo”, è ancora polemica sul ‘branco’ ma…

Enock Barwuah accusato di essere pesante e di non riuscire ad andare avanti fermandosi per giorni sullo stesso punto. Se la settimana scorsa al Grande Fratello Vip 2020 si è parlato a lungo dell’attacco di Antonella Elia che lo ritiene un pilotato, anche in questi giorni pensa e ripensa anche al fatto dei gruppi e di come la scelta di uno può influenzare quella dell’altro e via dicendo. Anche nelle ultime ore il fratello di Mario Balotelli è tornato sull’argomento per via del comportamento di alcuni inquilini che lo hanno un po’ infastidito dicendosi un po’ dispiaciuto confidandosi con Massimiliano Morra. Ancora una volta a impensierirlo è Maria Teresa Ruta e chi, come lei, sostiene ancora la creazione di due gruppi all’interno della casa.

ENOCK BARWUAH E LE POLEMICHE SUL “GRUPPO”

Confidandosi con l’attore, Enock Barwuah rilancia: “Ci sono delle persone che la vivono male, ma se ho creato dei bei legami che male c’è?”. Secondo lui è utile che ci sia un gruppo, la creazione di questi legami è qualcosa di positivo e non di negativo come vogliono farlo apparire in trasmissione o nella stessa casa: “Io sono uno che fa gruppo mi dispiace, è normale che si crei, poi chi vuole può farne parte… Non capisco proprio, lo dico senza problemi, senza di voi io avrei fatto un percorso totalmente diverso”. Parlando con gli altri ragazzi, il fratello di Balotelli è convinto che la loro unione nella casa sia stata anche la loro forza, questa sera si tornerà a parlare dello stesso argomento oppure no?



