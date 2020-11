Enock Barwuah ha tradito Giorgia con Selvaggia Roma?/ “Quest’estate ci siamo baciati”

Enock Barwuah ha tradito Giorgia con Selvaggia Roma? Scoppia la lite al Grande Fratello Vip 2020 dopo la puntata di ieri sera in cui la bella romana ha fatto il suo ingresso rivelando cose scottanti che forse nessuno si sarebbe mai aspettato. Sapevamo già che l’influencer ha avuto un contatto molto ravvicinato con Enock in passato e su questo hanno voluto indagare i ragazzi della stanza blu ieri sera a cena dopo la diretta ma nessuno pensava che quello che sarebbe venuto a galla avrebbe travolto tutti, ma perché? Selvaggia Roma ha raccontato di una serata in discoteca, di un paio di baci ma poi, alla fine, ha spiegato anche che si è trattato di pochi mesi fa, della scorsa estate. A conti fatti in quel periodo Enock doveva già essere fidanzato con la sua Giorgia e questo ha causato l’ilarità nella casa e, dopo, anche la lite.

Enock Barwuah ha cercato in tutti i modi di smentire il racconto di Selvaggia Roma accusandola di aver baciato forse un suo amico ma non di certo lui che quella sera stava male. Lei non solo ha confermato che i baci sono stati con lui ma anche che lei si è preoccupata per il suo stato, almeno fino a quando sono stati insieme. Non contenta, ha rivelato anche di aver fatto avere screen di messaggi e di chiamate alla produzione del Grande Fratello Vip 2020 come prova di quello che dice visto che lui l’ha cercata poi alle sei del mattino, completamente ubriaco, sperando che lei lo raggiungesse per finire forse quello che avevano già iniziato. Come andrà a finire questo scontro?



