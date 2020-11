Enock Barwuah: “Ho deluso tutti!”/ Selvaggia Roma lo mette in crisi, piange al Grande Fratello Vip 2020

Enock Barwuah al Grande Fratello Vip 2020 in crisi e in lacrime: “Ho deluso tutti!”

Enock Barwuah è di nuovo in crisi al Grande Fratello Vip 2020 e questa volta non per via di quello che ha rivelato Selvaggia Roma bensì per quello che è il filo della sua vita nella casa e quello a cui ha rinunciato per intraprendere questo percorso forse deludendo un po’ tutti quelli che lo amano, famiglia e fidanzata comprese. Dopo due mesi e oltre, passati in casa, Enock si è chiuso in sauna e in lacrime ha tirato un po’ le somme di quello che ha fatto soprattutto dopo gli scontri avuti con la sua nuova coinquilina Selvaggia Roma e per la quale adesso teme che possa esserci un giudizio negativo da parte della sua famiglia: “Ho deluso tutti, ho abbandonato il calcio, e ora è arrivata anche questa cosa. Ho litigato tanto qua dentro, e ora mi vedono come una persona aggressiva. Anche lasciare il calcio per venire qua, ho fallito”.

Selvaggia Roma ha messo in crisi Enock, cosa penserà la sua famiglia di lui adesso?

Enock Barwuah mette i puntini sulle i al Grande Fratello Vip 2020 e sembra pronto e in crisi per via di quello che è successo con Selvaggia Roma che ha tirato fuori alcune cose sui di lui, le sue serate in discoteca e anche il fatto che magari beve fino a stare male. A questo aggiunge il fatto che in molti continuano a definirlo aggressivo e forse questo spingerà la sua famiglia a cambiare un po’ opinione su di lui. Parlando con Andrea Zelletta alla fine ammette anche: “Non mi sono sentito mai così perso nella mia vita”. A niente valgono le parole dell’amico che prova a fargli capire che non è così e che quello che dice Selvaggia Roma non deve toccarlo, ma sembra davvero un po’ in crisi tanto che Patrizia de Blanck piange pensando di doverlo lasciare da solo.



