Enock Barwuah rischio provvedimento al Grande Fratello Vip/ Il fratello Mario Balotelli lo ha messo nei guai?

Enock Barwuah, il fratello Mario Balotelli lo ha messo nei guai al Grande Fratello Vip 2020?

Il discorso Enock Barwuah al Grande Fratello Vip 2020 potrebbe non essere chiuso. Il bel fratello di Mario Balotelli venerdì è stato protagonista di una puntata un po’ sui generis e non solo emozionante. In casa per una sorpresa è arrivato Mario Balotelli, il campione non solo ha avuto modo di salutare Enock ma anche di rimanere dopo la puntata per un aperitivo con tanto di vetro a separarlo dagli altri componenti della casa. Più volte Alfonso Signorini lo ha invitato ad entrare nella casa come concorrente ma niente si è mai concretizzato e forse non lo farà mai dopo la polemica scoppiata. Enock è stato accusato di essere rimasto in silenzio quando suo fratello ha fatto la sua battutaccia a Dayane Mello, rimasta evidentemente molto male, e non solo.

Enock Barwuah difende il fratello: “Con Dayane hanno un rapporto speciale”

Non è la prima volta che Enock Barwuah finisce sotto accusa perché il suo comportamento sembra essere contrario a quello che di solito dice e proclama. Lo abbiamo visto nel momento delle nomination (accusato di essere pilotato), un punto su cui continua a rimanere fermo ribadendo il fatto che lui ha creato dei legami ma questo non significa che è succube del suo gruppo. E’ normale che lui voglia rimanere con i suoi compagni fino alla fine di questo percorso e, quindi, si ritrova a nominare gli altri, ma cosa succederà quando anche questa sera scoprirà che la sua stanza arancione non piace al pubblico a casa? Francesco Oppini sembra averlo già capito tanto da lasciarsi andare ad un doppio gioco che venerdì scorso è stato smascherato, cosa ne sarà di Enock quando farà i conti con tutto questo?





