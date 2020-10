Enock Barwuah in crisi/ Nuova attacco di Antonella Elia o un chiarimento in diretta al Grande Fratello Vip?

Enock Barwuah al Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia lo ha scosso dandogli del “pilotato”

Enock Barwuah è solo vittima di un gruppo che gli ‘consiglia’ cosa fare o ha un pensiero proprio? Il dubbio si è insinuato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 grazie alle parole che Antonella Elia ha riservato al calciatore nella scorsa diretta, e questo lo ha mandato un po’ in crisi. Enock non riesce a volte a dire quello che vorrebbe per via della sua educazione e il suo essere introspettivo ma le parole dell’opinionista lo hanno colpito nel profondo tanto da parlarne con Pierpaolo Pretelli e gli altri ragazzi della casa. Se qualcuno gli consiglia di affrontare Antonella Elia rea di cercare solo una reazione provocando, altri ancora lo invitano a non offendersi perché si tratta solo di un gioco. La cosa che preoccupa Enock, però, è legata al fatto che anche il pubblico potrebbe vederlo come la Elia e lui non ne è felice continuando a ribadire che ha un pensiero proprio e che non segue il gruppo durante le nomination.

Lo scontro con Antonella Elia nella diretta

Questo suo dubbio servirà per spingerlo questa sera a confrontarsi con l’opinionista e con chi la pensa come lei? Ma cosa è successo nella puntata scorsa? Antonella Elia ha preso di mira i concorrenti della casa (forse un po’ seguendo quello che ha fatto Franceska Pepe in quella precedente) e in questi ci è finito di mezzo proprio il fratello di Mario Balotelli che l’opinionista ha etichettato come un comodino senza cervello. Ma le cose sono andate molto oltre proprio per via della nomination di branco che ha messo alla gogna Guenda Goria, a quel punto la Elia lo ha accusato di essere pilotato e di fare quello che gli dicono gli altri. Proprio Mario Balotelli è intervenuto ammonendo l’opinionista e chiedendole di fare la brava e proprio a lui si è appellato anche Patrizia de Blanck che ha chiesto un aereo con un messaggio per Enock. Il calciatore provvederà?



