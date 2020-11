Enock Barwuah In crisi/ “Tradisce” Dayane Mello e con Selvaggia Roma… (Grande Fratello Vip)

ENOCK BARWUAH IN CRISI PER LE NUOVE NOMINATION?

Enock Barwuah sa bene che il tempo stringe al Grande Fratello Vip 2020 e che via via che si va avanti nel programma sarà sempre più difficile scegliere chi nominare e trovare una motivazione per farlo. Il fratello di Mario Balotelli continua a salvarsi da nomination ed eliminazioni ma sa bene che le cose potrebbero cambiare di settimana in settimana almeno fino a quando non arriveranno in casa nuovi concorrenti e questi potrebbero cambiare l’equilibrio nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Fino ad allora Enock continuerà ad andare avanti, per quanto permesso dagli altri e dal pubblico, con i suoi amici più stretti ovvero Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e la stessa Contessa. Il video della loro amicizia tenera ha commosso tutti venerdì scorso e il fatto che la De Blanck sia rimasta in casa non ha fatto altro che piacere al gieffino che in questo fine settimana ne ha parlato con gli altri, ma come cambieranno le cose questa sera?

ENOCK BARWUAH LITIGA CON DAYANE MELLO E CON SELVAGGIA ROMA…

A dare una mano di aiuto ad Enock Barwuah ci ha pensato proprio la sua fidanzata Giorgia. Le parole che le ha sentito pronunciare in diretta venerdì scorso al Grande Fratello Vip 2020 gli hanno dato modo di tornare a respirare e liberarsi di alcuni pensieri soprattutto legati ai pettegolezzi di Selvaggia Roma. Adesso che il sorriso è tornato sul volto di Enock, però, lo stesso ha ammesso di essere cambiato molto in questa esperienza e di aver smussato alcuni spigoli del suo carattere e, allo stesso tempo, di aver perso un po’ di verve e di energia in confronto ai primi giorni passati nella casa. Come continuerà questa esperienza con tutto quello su cui ha avuto modo di riflettere in questi pochi giorni? Lo scopriremo solo questa sera anche se, intanto, in questi due giorni ha dovuto gestire la lite con Dayane Mello andata su tutte le furie quando lui ha deciso di nominarla venerdì scorso, deludendola. Se questa sera rimarrà in casa si vendicherà?



