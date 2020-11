Enock Barwuah/ La Contessa non potrà più chiamarlo Enorg? La rivelazione..

Enock Barwuah, la Contessa non potrà più chiamarlo Enorg al Grande Fratello Vip 2020?

Enock Barwuah è di nuovo tornato invisibile dopo il terremoto Mario Balotelli al Grande Fratello Vip 2020. Suo fratello è entrato e ha scombussolato un po’ tutti per via della sua frase sessista nei confronti di Dayane Mello e a finire nel mirino è stato proprio suo fratello a cui Guenda Goria ha chiesto di scusarsi a nome suo ma ottenendo una reazione spropositata e quasi violenta. E poi? Il nulla, fino a che nelle scorse ore è cambiato qualcosa e si è tornati a vociferare ancora su di lui ma non per via di un’altra delle sue reazioni ma per quello che continua a combinare Patrizia de Blanck. La Contessa in queste settimane ha chiamato Enock Enorg perché non riesce a ricordare il suo nome difficile, a suo dire, ma in molti si sono accorti che quella parola è l’anagramma di n*gro e le polemiche per questo non sono mancate. A quanto pare, però, qualcuno ha richiamato la Contessa in confessionale per chiederle di non usare più quella parola e lei lo ha raccontato, sotto voce, a Massimiliano Morra. Lo stesso Tommaso Zorzi ne ha parlato con gli altri ma venendo censurato dalla regia. Ma è davvero impossibile tenere liberi questi vip?

Enock Barwuah contro i ragazzi della squadra arancione?

Dall’altro lato è proprio Enock Barwuah che si è lamentato con gli altri inquilini della casa di come vanno le cose all’esterno e di come il pubblico veda i ragazzi della camera blu. Dopo l’aereo che ha sorvolato la casa del Grande Fratello Vip 2020 nei giorni scorsi, il fratello di Mario Balotelli ha rilanciato e riguardo all’esultanza dei suoi compagni, tanto criticata da Patrizia de Blanck, lui rivela: “Lo capisco perchè io avrei fatto di peggio, ma ci rimango male, sembra che noi siamo noiosi”. Arriverà un aereo anche per loro prima della puntata di questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA