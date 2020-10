Enock Barwuah/ La lite con Myriam Catania: “Non sono un burattino” (Grande Fratello Vip 2020)

Enock Barwuah continua a litigare al Grande Fratello Vip 2020. Ebbene sì, avete capito bene. Il fratello di Mario Balotelli, il giovane pacifico, sempre pacato e pronto a divertirsi con Andrea Zelletta e gli altri ragazzi della casa, è finito in un circolo vizioso che lo vede protagonista insieme ad una compagna di avventura, Miryam Catania. Già nei giorni scorsi l’attrice si era avvicinata al giovane facendogli una serie di domande strade su quello che gli piace di lei e su quello che pensa, per poi tirare la conclusione ‘lo so che ti piaccio e che mi ami’. Inutile dire che Enock ha cercato di prendere le distanze dalle sue parole dandole della strana ma in queste ultime ore le cose tra loro sono addirittura peggiorate. Proprio la scorsa serata i ragazzi sono stati chiamati a prendere parte ad una festa organizzata proprio dal Grande Fratello Vip 2020 ma è proprio allora, a pochi passi dal loro caro letto, che Enock e Miryam hanno discusso e litigato. Ma cosa è successo di così grave?

ENOCK ALLO SCONTRO CON MYRIAM CATANIA

Myriam ha chiesto alla produzione di mandare in diffusione una delle canzoni preferite di Enock Barwuah per poi invitarlo a ballare ma a questo punto il fratello di Mario Balotelli l’ha attaccata forse perché un po’ stufo di quello che è successo con lei in quest’ultima settimana. Enock ha risposto che non voleva ballare con lei e lo ha fatto per ben tre volte ed è per questo che adesso non ci sta, perché di sicuro non è il suo burattino e che ha sbagliato persona se pensa di poter fare dei giochetti con lui per farsi vedere. A quel punto la discussione è esplosa perché Myriam Catania ha rimandato al mittente le accuse chiamando in causa anche i compagni di casa per farsi difendere ma senza ottenere molto. Anche ieri pomeriggio si è tornati sull’argomento perché i due hanno provato a chiarirsi e mentre Enock ha ribadito il fatto che non ha problemi ad integrarsi con il gruppo e con gli altri, Myriam lo ha notato un po’ in disparte e ha deciso di portarlo in pista. Le cose non sono molto cambiate visto che la stessa attrice ha concluso che forse sono un po’ opposti e che non c’è modo di capirsi. Faranno quindi conto di non poter essere amici nella casa del Grande Fratello Vip 2020?



© RIPRODUZIONE RISERVATA