Enock Barwuah/ L’incidente nella casa del Grande Fratello Vip poteva costargli caro..

Enock Barwuah si è già fatto conoscere al Grande Fratello Vip 2020. Fra scherzi ai danni dei coinquilini e cadute di stile, il calciatore ha persino rischiato un incidente nella Casa. Nei giorni scorsi, ha deciso di sfidare Tommaso Zorzi e sfilare con i tacchi a spillo e la risata è sorta spontanea. Peccato però che Enock ha rischiato di cadere mentre faceva le scale nel tentativo di compiere l’impresa. “Così sei alto due metri”, ha detto qualcuno. Per fortuna non ci sono state conseguenze drammatiche e l’incidente è stato solo sfiorato. Intanto all’esterno il fratello Mario Balotelli ha già dimostrato di non gradire alcuni comportamenti del ragazzo. Questa volta Dayane Mello e le sue dichiarazioni non c’entrano nulla: al centro delle accuse ci sarebbero proprio i comportamenti tenuti da Enock all’interno della Casa. Si prepara il terreno per un’incursione di Balo? “Sai che quando uscirai vincitore, per le cazzate che stai dicendo in compagnia ti apro come un’anguria”, ha cinguettato Mario, “prega Dio che io non venga a trovarti là dentro perchè arrivo con le sciabole”. Parole dure che secondo alcuni ammiratori sarebbero riferite in realtà alla Mello, per via della dichiarazione d’amore fatta nei giorni scorsi. Per un’altra fetta di pubblico invece l’astio del Balo sarebbe diretto proprio verso il fratello minore.

Enock Barwuah, quello che temeva di più

Enock Barwuah potrebbe aver appena vissuto ciò che temeva di più: al Grande Fratello Vip 2020 sarebbe stato usato un termine razzista diretto nei suoi confronti. Il web è insorto nell’immediato e si discute già della possibilità che chi l’ha pronunciato possa subire l’espulsione. Parliamo di Fausto Leali, che durante una chiacchierata con il coinquilino ha tirato in ballo il suo singolo di successo Angeli negri. Secondo l’artista il termine che oggi viene condannato senza alcun timore, non è stato mai accolto con perplessità da parte del pubblico. “Nero è il colore, negro è la razza”, ha aggiunto spingendo Enock a metterlo in riga. Il calciatore infatti gli ha spiegato che sia lui che il resto della sua famiglia hanno sempre combattuto contro le discriminazioni e che lo stesso fratello Mario Balotelli gli ha suggerito di rispondere a tono, nel caso in cui nella Casa si fossero verificati episodi razzisti. “I miei genitori mi hanno insegnato a rispettare sempre e comunque chi è più grande di me”, ha detto il ragazzo, “ecco perchè non ho detto nulla. Non riesco, è più forte di me”. Andrea Zelletta ha cercato di ridimensionare tutto e riportare Enock verso la calma, ma i social sono insorti contro di lui.



