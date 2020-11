Enock Barwuah/ Malinconia e pensieri per la famiglia, sorpresa in arrivo?

Enock Barwuah, sorpresa in arrivo al Grande Fratello Vip 2020?

Enock Barwuah è in crisi al Grande Fratello Vip 2020. Dopo cinquanta giorni si sente la mancanza della famiglia e dei suoi affetti e così ne parla in casa con gli altri ragazzi con i quali ha tanto legato in questo periodo. In particolare, il fratello di Mario Balotelli ha ammesso di aver preso molto da questa esperienza soprattutto in materia di self control alla luce delle discussioni che ha avuto e che ha dovuto gestire ma poi pensa ai suoi affetti veri ammettendo: ‘Sentire di aver bisogno della forza degli altri è difficile’. I suoi amici sanno bene che Enock ha qualche difficoltà ad ammettere i suoi sentimenti e lo spingono a pensare che la sua famiglia lo sta pensando più di quanto immagina.

Enock Barwuah pronto a difendere o criticare Dayane Mello?

Tutto quello che ha pensato in questi giorni, potrebbe spingere la produzione ad una sorpresa che lo vedrà protagonista magari con un messaggio da parte della famiglia o, magari, è arrivato il momento di incontrare la sua Giorgia. Intanto, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Enock Barwuah e gli altri fanno i conti con una serie di illazioni a cominciare da fatto che il comportamento di Dayane Mello diventa sempre più strano e che forse tutto quello che fa possa essere dettato proprio da un copione che lei ha pensato e ragionato bene per continuare a rimanere sotto l’occhio attento della telecamera. La verità e le loro parole verranno a galla questa sera ad Enock sarà costretto a dire la sua?



