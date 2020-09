Enock Barwuah/ Quel bacio con Myriam Catania e la paura di tradire la fidanzata… (Grande Fratello Vip)

Enock Barwuah ha dimostrato di essere più che fedele al Grande Fratello Vip 2020. Durante la scorsa puntata, il conduttore ha spinto i concorrenti a fare una prova budget per stabilire il quantitativo di soldi da spendere in settimana e di cimentarsi in baci più o meno appassionati in piscina. Nonostante il rifiuto iniziale di Myriam Catania, i due si sono ritrovati labbra contro labbra nel giro di pochi istanti. Il popolo del web però ha notato ampiamente come il calciatore non fosse d’accordo con quel gesto, tanto da manifestare un forte fastidio a livello del volto. Sul web poi è scoppiata subito la ship: c’è già chi pensa che fra Enock e Myriam possa scattare qualcosa. L’unica tranquilla in questo caso è Giorgia, la fidanzata del calciatore, che ha già avuto modo di rivelare la sua impressione in merito: “Ragazzi sereni, anche io oggi ho fatto la ‘prova bacio’ con un uomo”, ha scritto nelle Stories di Instagram. La ragazza ha voluto quindi mettere a tacere eventuali voci e l’ha presa a ridere, sicura che il fidanzato le rimarrà fedele.

ENOCK BARWUAH E LA POSSIBILITÀ DI TRADIRE LA SUA DOLCE METÀ

Enock Barwuah ha dei seri dubbi sulla sua fedeltà. Il calciatore del Grande Fratello Vip 2020 si è mostrato molto preoccupato in questi giorni in merito alla possibilità di tradire la propria fidanzata. Prima di fare il suo ingresso nella Casa, aveva rivelato al pubblico di essere incline all’infedeltà e di temere per il contatto stretto con le concorrenti donna. Chi lo conosce bene però giura che il ragazzo è ben lontano da essere un dongiovanni e che non cederà così facilmente a flirt improvvisi. Ripercorrendo la clip di presentazione, Enock ha parlato con il gruppo della sua paura di essere infedele. “Tante volte, anche in giro, scherzo in modo un po’ così e ho la fidanzata vicino”, ha detto ancora il calciatore. Secondo il resto del gruppo, fra cui Francesco Oppini e Matilde Brandi, in realtà il ragazzo sarebbe molto lontano da un possibile tradimento. Clicca qui per guardare il video di Enock Barwuah.

L’umore di Enock intanto è andato giù di tono, tanto che il ragazzo non è riuscito a partecipare con entusiasmo ai balli con il resto del gruppo. Interrogato da Myriam Catania, Enock ha rivelato di non aver gradito la musica scelta e di aver deciso per questo di allontanarsi. L’attrice perl gli ha fatto notare di aver alzato un muro. “Io tiro fuori Enock quando voglio io”, le ha risposto, “con chi voglio io. Di solito sono un trascinatore, ma ora non mi è venuto spontaneo. Io sono fatto così”. L’attrice però ha un pensiero opposto: il calciatore dovrebbe donare tanto, perchè ha molto da dare agli altri e poi quella frase “Io sono fatto così”, le ha rovinato la vita.



