Enock Barwuah scontro con Adua del Vesco/ “Mi sto incaz*ando”, lei in lacrime e…

Enock Barwuah al Grande Fratello Vip 2020 ha scoperto di avere molta pazienza, non lo avremo mai detto in realtà, ma lui è convinto di sì e ne parla con i suoi inquilini. Negli ultimi giorni in casa c’è stata un po’ di maretta per lui per una serie di discussioni e incomprensioni (con Adua del Vesco e Pierpaolo Pretelli) ma alla fine tutto sembra si sia risolto per il meglio tanto da parlarne proprio con l’ex velino: “Qua sono solo, mi chiedo sempre se sto facendo bene…Sto scoprendo di essere molto paziente. Patrizia de Blanck prima si è arrabbiata anche con me, bisogna saperla prendere” rispondendo poi a Stefania Orlando. La tensione dopo quasi due mesi in casa inizia a farsi sentire ed Enock si è presto alcune libertà che avrebbe dovuto evitare come quella di intervenire nel battibecco tra i Gregorelli per spingerli al chiarimento ma creando un po’ di tensione.

Enock Barwuah al Grande Fratello Vip 2020 litiga con Adua del Vesco e poi…

Dall’altra parte, per lo stesso motivo, Enock Barwuah al Grande Fratello Vip 2020 ha finito col litigare con Adua del Vesco. La bella attrice non ha visto di buon grado il suo interessamento alla questione ma, soprattutto, certe cose non vanno risolte in questo modo. La discussione fa un po’ piangere Adua del Vesco che davanti alla reazione del collega al grido di “mi sto incaz*ando” si è sciolta in lacrime. Enock alla fine l’ha abbracciata e l’ha baciata e lei subito ha accolto il suo riavvicinamento al grido di: “non voglio discutere con te”.



