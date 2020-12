ENOCK BARWUAH/ “Sempre avuto paura della tv, volevo farmi da parte…” (Verissimo)

C’è anche Enock Barwuah, tra i protagonisti della nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin in onda ogni sabato pomeriggio su Canale 5. Insieme a Barwuah – da poco reduce dall’esperienza del reality – il salotto ospiterà la sua fidanzata Giorgia Migliorati Novello, giovane titolare di un centro estetico e salone di parrucchieri balzata agli onori delle cronache proprio dopo che si è scoperto che era lei, la nuova fiamma di Enock. Dicevamo del Gf: quest’ultimo è stato eliminato da poco dalla Casa, e – a seguito dell’uscita – ha rilasciato il suo commento a caldo a Casa Chi, trasmissione social che nasce come una sorta di spin-off video delle interviste pubblicate sul giornale. In questo contesto, il calciatore 27enne ha ammesso di aver vissuto la sua permanenza lì non troppo serenamente, anche perché era al suo primo, grande debutto come personaggio tv, ed esordire in un format del genere senza perdere credibilità già in partenza è un’impresa a dir poco ardua.

Enock Barwuah: “Sempre avuto paura della tv”

Queste le parole di Enock Barwuah: “Io con la televisione ho sempre avuto un po’ paura”, ha dichiarato il fratello di Mario Balotelli, approfondendo il tema delle sue attitudini al di là del campo da calcio. “Volevo farmi un po’ da parte dalla tv. Non è stato facile per me. Però sono contento perché so di aver dato tutto quello che avevo”. Se non altro, sfruttando il pretesto della sua permanenza all’interno della Casa, ne ha approfittato per farsi nuovi amici vip come Patrizia De Blanck, Andrea Zelletta e Pierpaolo Petrelli, che arriva a definire addirittura ‘fratelli’. A differenza però della citata De Blanck, Enock non si pente di aver partecipato a un programma che pure è controverso e ha la fama di ‘trash’: “Del Grande Fratello non ho rimpianti. Da una parte mi ha migliorato, mi è servito per pensare con me stesso. Nella Casa, sono arrivato ad usare tanto la mia testa”.

Enock Barwuah e la fidanzata Giorgia Migliorati Novello

Nel corso dell’intervista, Enock Barwuah ha descritto anche il rapporto con la sua fidanzata Giorgia Migliorati Novello, una ragazza – lei sì – quasi del tutto estranea alle dinamiche televisive. “Nella Casa ho avuto tempo di riflettere su Giorgia. Ho pensato positivamente su di lei”. Dalle sue dichiarazioni traspare la voglia di mettere su famiglia. Durante il collegamento è apparsa anche lei, che tuttavia si è mostrata meno convinta: prima del grande passo del matrimonio, magari, desidera capire qualcosa in più sul conto del suo fidanzato, anche perché quest’ultimo è stato al centro di un mezzo scandalo con per oggetto un presunto tradimento. Alcuni hanno descritto gli atteggiamenti che ha tenuto con Selvaggia Roma come fin troppo confidenziali, e Giorgia ancora non se la sente di prestare intera fiducia al calciatore.



