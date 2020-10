Enock Barwuah spunta il lato B!/ Doccia super hot con Andrea Zelletta (Grande Fratello VIP)

Enock Barwuah è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il fratello di Mario Balotelli è pressoché invisibile all’interno della casa se non fosse per le docce hot che ogni tanto regala alle telespettatrici. A distanza di qualche settimana dalla prima, in queste ore il calciatore ha pensato bene di catalizzare nuovamente l’attenzione mostrando il suo fondoschiena di pietra in compagnia dell’ampio Andrea Zelletta. Entrambi all’interno della casa del GF VIP sono quasi invisibili al punto che il pubblico dei social li ha definiti “comodini”, ma quando si tratta di fare la doccia i due si riprendono giocando con le telecamere. Consapevoli forse del fatto che il momento della doccia è uno dei più seguiti dal popolo dei social, i due hanno decido di dare nuovamente spettacolo anche se in questo senso è Enock a sfoggiare il suo lato b in bella mostra. Il video, manco a dirlo, è diventato virale sui social per la gioia del pubblico, visto che il fratello di Mario Balotelli è tra i concorrenti più amati dal pubblico femminile.

Enock Barwuah su Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: “Non ho capito”

La presenza di Enock Barwuah nella casa del Grande Fratello Vip 2020 non si fa davvero notare, ma in realtà anche lui è poco attento alle dinamiche del gioco e soprattutto agli eventi. Ritrovatosi nella stanza arancione con Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Francesco Oppini e Dayane Mello, il fratello di Mario Balotelli ha scoperto solo in quel momento che la storia d’amore tra Adua e Massimiliano era solo una finzione. “Non ho capito… voi due non siete mai stati insieme?” – domanda sconvolto Enock ai compagni d’avventura – che a loro volta lo guardano stranito visto che questa rivelazione è stata l’argomento centrale della precedente diretta del GF VIP. Adua allora ha cercato di spiegare cosa è successo: “c’era dell’astio tra me e lui. Abbiamo fatto quel confronto, ma in realtà abbiamo litigato in qualità di amici, in maniera molto forte. Io solo avuto un ragazzo nella mia vita che è Giuliano, da sempre”.



