Enock Barwuah Vs Barbara d’Urso/ “Invita solo per dire ca*zate!”

In molti in questi mesi si sono accorti che Enock Barwuah, a differenza di altri colleghi, non è ospite nei salotti e nei programmi di Barbara d’Urso e in molti si chiedono il perché. L’ex gieffino ha sicuramente dimostrato di avere cose da raccontare e da dire sulla sua esperienza nel programma, sulla sua amicizia speciale con i ragazzi della casa, eppure è rimasto in panchina e i fan devono accontentarsi di una serie di dirette, spesso in compagnia di Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci, ma zero partecipazioni in tv a Live Non è la d’Urso o magari solo a Pomeriggio5, ma perché? In molti si sono chiesti se è lei che non lo sta invitando o se c’è qualcosa che ancora non sappiamo, ma cosa di preciso?

Enock Barwuah contro Barbara d’Urso sui social, perché non va nelle sue trasmissioni?

Una rivelazione è arrivata dai social e da una diretta di Enock Barwuah in cui proprio lui si è lasciato andare ad una divertentissima diretta Instagram con Carima, quella famosa per il tormentone “Emily”, ed è stato allora che ha tirato in ballo anche Barbara d’Urso dicendosi stupito del fatto che la conduttrice non l’abbia ancora invitata nei suoi programmi. Proprio in quel momento ha risposto alle parole della sua “collega” e alla mancata partecipazione silurando la conduttrice di Canale5 al grido di: “Se devi dire qualcosa di serio Barbara non ti chiama, lei ti chiama solo per parlare di cazz*te!”. Barbara d’Urso risponderà a queste parole oppure si limiterà per esempio ad ospitare Carima a discapito di Enock? Ma poi, quali sono le cose serie che i due hanno da dire?



© RIPRODUZIONE RISERVATA