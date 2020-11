Sembra che la lista delle ex o dei flirt di Enock Barwuah si stia allungando a vista d’occhio, non che ci sia niente di male, ovvio, soprattutto se il fratello di Mario Balotelli era libero in quel momento, ma questo spinge un po’ il pubblico del Grande Fratello Vip 2020 a rivedere un po’ quelle che sono state le sue parole. Alcuni, Arianna David in primis, gli hanno sentito dire “sono un traditore” e forse la bella fidanzata Giorgia, che in questi giorni lo sta proteggendo a spada tratta, dovrà fare i conti con questo, almeno secondo i rumors. Proprio nel nuovo numero di Oggi, nella rubrica firmata da Alberto Dandolo, è venuto a galla la possibilità che tra Enock e Sarah Nile ci sia stato un flirt. Inutile dire che stiamo parlando della bella gieffina e starlette della televisione dalle forme giunoniche e dalle curve mozzafiato a cui è difficile resistere soprattutto quando si è giovani e single.

Enock e Sarah Nile, flirt in passato? La lista delle ex si allunga e…

In particolare, Alberto Dandolo scrive su Oggi: “Si sussurra che il fratello minore di Mario Balotelli, fidanzato da alcuni mesi con una ragazza bresciana, in passato abbia avuto un focoso flirt con la ex Pupa, Sarah Nile. Solo un pettegolezzo o vera passione?”. Al momento tutto tace e nessuno ha confermato e smentito questi rumors su Balotelli e non solo, ma è vero anche che Dandolo non specifica se il flirt sia relativamente recente oppure no ma in entrambi i casi non avrà niente a che fare con la sua attuale fidanzata e il loro rapporto.



