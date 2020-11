Enock e Selvaggia Roma “il bacio c’è stato”/ Parla l’amico: “Lui le scriveva da mesi”

Nella Casa del Grande Fratello Vip sta per arrivare un’altra bomba. La questione del bacio tra Selvaggia Roma ed Enock Barwuah sembrava ormai chiusa ma una testimonianza arrivata nello studio di Pomeriggio 5, nella puntata del 24 novembre, rimescola le carte in tavola e riapre la vicenda. Ospite di Barbara D’Urso, Tony Aglianò, grande amico di Selvaggia, ha raccontato dettagli inediti di quella sera in cui Enock e Selvaggia si sarebbero baciati, cosa che lui avrebbe visto con i propri occhi perché presente. “Quella sera siamo arrivati in discoteca io e Selvaggia, ad un certo punto sia Enock che un suo amico ci hanno fatto cenno con la mano di entrare nel privè.” ha esordito Tony. “Quando Selvaggia entra nella Casa del Grande Fratello scoppia questa bomba dove lei dice di aver avuto questo flirt ed Enock va su tutte le furie perché lui allora era già fidanzato. Quella sera però il flirt tra i due c’è stato – così specifica – un bacio intenso.”

“Enock scriveva a Selvaggia dal 2019!”: la rivelazione a Pomeriggio 5

D’altronde Enock, stando al racconto dell’amico di Selvaggia Roma, l’avrebbe puntata molto tempo prima di questo incontro. “Enock già da dicembre 2019 scriveva a Selvaggia su Instagram, vendendosela in discoteca poteva mai farsela scappare?” ha infatti aggiunto Tony Aglianò, smentendo infine anche la teoria che sia stato invece l’amico di Enock a scrivere a Selvaggia. “Lui ha detto che era stato l’amico a scrivere a Selvaggia ma non è possibile perché quando questo amico a fatto cenno in discoteca di entrare nel privè, in realtà il cenno non era per Selvaggia, ma per me! E io con lui ho anche scambiato dei messaggi!” ha aggiunto, facendo dunque comprendere che Selvaggia non fosse assolutamente nei gusti del ragazzo in questione. Chissà se Signorini mostrerà la testimonianza anche nella Casa del Grande Fratello Vip.



