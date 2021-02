Enock, “Scemo chi legge”/ Oppini lo prende in giro: “Che scuole hai fatto?”

Francesco Oppini durante la sua avventura al Grande Fratello Vip non ha solo legato con Tommaso Zorzi, ma anche con Enock ed Elisabetta Gregoraci. I tre ex concorrenti non perdono occasione per postare foto e video insieme, prima durante e dopo le puntare del GF Vip. Qualche giorno fa il figlio di Alba Parietti ha pubblicato su Instagram una foto insieme ad Enock ed Elisabetta: “Questo “viaggio” mi ha dato e tolto tantissimo, ma sicuramente allo stesso tempo mi ha regalato l’opportunità di conoscere persone veramente speciali. Loro sono tra queste”. Il fratello di Mario Balotelli ha postato una foto del trio in occasione del compleanno della Gregoraci. Ieri sera, dopo la puntata in diretta del reality, i tre amici hanno fatto una diretta su Instagram: Oppini ed Enock insieme, Elisabetta da casa sua.

Francesco Oppini, Enock ed Elisabetta Gregoraci: le dirette post GF Vip

Durante la simpatica diretta Enock si è messo a leggere i commenti dei fan. “Scemo chi legge”, ha letto il ragazzo suscitando una risata di Elisabetta Gregoraci. Francesco Oppini invece lo ha preso in giro: “Ma non leggere. ‘Scemo chi legge’ lo scrivono apposta per chi legge e tu leggi… ma che scuole hai fatto? Le scuole della chiusura? Erano chiuse le sue…”, facendo fatica a trattenere le risate. Ilarità anche tra i commenti: “Vabbè date un premio a quest’uomo”, ha commentato un utente. L’amicizia tra i tre ex gieffini ha conquistato molti fan: “Un trio così dove si trova” e “Grande trio meglio della diretta Del Gf!!! Siete il top!!! Buona notte”, hanno scritto alcuni utenti su Instagram. Altri fan, invece, sperano che la diretta venga salvata da Enock: sul suo profilo social, infatti, si possono trovare quelle precedenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA