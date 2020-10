Enock vs Guenda: rissa sfiorata/ Video “Condanna frese sessista di tuo fratello Balotelli”, “Chi caz*o sei?”

Lite furibonda al Grande Fratello Vip tra Enock Barwuah e Guenda Goria, con rissa sfiorata. La tensione è salita alle stesse durante la cena nella Casa di Cinecittà, perché la figlia di Maria Teresa Ruta ha tirato in ballo la battuta sessista di Mario Balotelli nei confronti di Dayane Mello. Tutto però è partito da un gioco proposto da Tommaso Zorzi, il quale ha proposto che a turno ogni coinquilino avrebbe dovuto fare il maggiordomo per un altro concorrente. Enock non l’ha presa bene e ha subito motivato il suo dissenso: “Mia mamma ha fatto la collaboratrice domestica, anche la mamma di Andrea Zelletta, si potrebbero sentire toccate”. Il gioco allora è stato interrotto, ma Tommaso Zorzi ha ricordato che quel gioco era stato proposto dal reality stesso nelle passate edizioni. Quando poi è arrivata l’ora di cena, Guenda ha affrontato Enock: “Come hai chiesto di tutelare la sensibilità delle collaboratrici domestiche, avresti dovuto tutelare la sensibilità delle donne dissociandoti dalla battuta di tuo fratello Mario Balotelli”. La reazione di Enock è stata violenta da un punto di vista verbale, oltre che inaspettata.

LITE TRA ENOCK E GUENDA GORIA: FURIA PATRIZIA DE BLANCK

Enock Barwuah è infatti andato fuori di sé: “L’ho detto io per caso? Dimmi, l’ho detto io? La persona si è scusata o no? Allora dimmi perché parli di ‘sto discorso. Spiegamelo! Perché?”. Quindi, si è alzato dal tavolo, ha lanciato il microfono, spaccandolo, e ha iniziato a inveire contro Guenda Goria. “Chi caz*o sei? Vaff***”. Gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati costretti a intervenire per calmare il fratello di Mario Balotelli. Nessuno però si è preoccupato di difendere la figlia di Maria Teresa Ruta, che anzi è finita pure nel mirino di Patrizia De Blanck che l’ha ricoperta di improperi. “Ma vaff***, non era il momento di dire questa cosa a tavola. Che caz*o c’entra lui con il fratello”. E poi ha rincarato la dose, come riportato da biccy.it, sbagliando peraltro il nome del coinquilino: “Perché dirlo adesso ad Enorg? Perché devi farlo arrabbiare? Chi se ne f***e! Lui ha ragione! Cosa c’entra Enorg? Mi fai incazzare, ma vai a fare in c**o! Adesso io vado da Enorg!”. Ora i social chiedono la squalifica di Enock: su Twitter è infatti in tendenza l’hashtag #fuorienock.





