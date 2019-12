Enoe Bonfanti, Vittorio Feltri ha tradito la moglie/ “Una scappatella c’è stata ma..”

Quando Vittorio Feltri fa il suo ingresso nello studio di CR4 – La Repubblica delle donne è quasi impossibile che non sia in arrivo qualche particolare rivelazione. Anche nella puntata di oggi, 18 dicembre, il giornalista si è infatti lasciato andare a piccanti rivelazioni come quelle su sua moglie Enoe Bonfanti. Piero Chiambretti chiede infatti se l’abbia mai tradita, lui ammette che negli anni qualcosa è effettivamente accaduto.

Vittorio Feltri e quella “scappatella”…

“Io con mia moglie ho un bellissimo rapporto da tanti anni però qualche volta ho diversificato. – ammette il direttore di Libero, che poi aggiunge – Il termine tradimento evoca un coltello piantato nelle scapole e io questo non lo farei mai. Ma una scappatella… una diversificazione”. Parole che sembra dunque confermare che Feltri non sia stato proprio l’emblema della fedeltà nel lungo rapporto con la moglie Enoe Bonfanti. Una dichiarazione che, come molte di quelle già fatte nel salotto di Chiambretti, potrebbe creare un po’ di discussione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA