Enola Holmes/ Video trailer: Millie Bobby Brown nei panni della sorella di Sherlock

Sono tanti gli appuntamenti da non perdere con Netflix nel prossimo periodo, ma uno dei più attesi è certamente Enola Holmes. Il prossimo 23 settembre sarà disponibile il film dedicato alla sorella minore del celebre investigatore Sherlock Holmes, che vanta un cast mozzafiato. Nelle scorse ore Netflix ha reso disponibile il trailer della pellicola che vede come protagonisti Millie Bobby Brown (nei panni di Enola), Henry Cavill, Sam Clafin e Helena Bonham Carter. Il film è ambientato in Inghilterra nel 1884 ed Enola Holmes è alle prese con il suo primo casto da investigatrice. Brillante, intraprendente e assolutamente vivace, la sorella di Sherlock si mette alla ricerca della madre scomparsa, superando in bravura il ben più noto fratello. Un giallo dinamico tratto dai libri di Nancy Springer, destinato a catturare l’attenzione di tantissimi appassionati…

ENOLA HOLMES, IL TRAILER DEL FILM NETFLIX

C’è grandissima attesa per conoscere Enola Holmes, ricordando l’importante lavoro svolto dalla scrittrice Nancy Springer, che con i suoi romanzi ha “ribaltato” una storia secolare di protagonisti maschili. Ed ha deciso di mettere al centro della storia una giovane donna, ribelle e senza alcun tipo di paura. Sono sei i romanzi scritti dalla Springer, tradotti in diverse lingue e diventati graphic novel in Francia e negli Stati Uniti. Basti pensare che è stato nominato due volte agli Edgar Awards come miglior mistery giovanile. «La mia abitudine è stata quella di presentare personaggi di fantasia femminili in quelli che un tempo erano racconti prevalentemente maschili, per questo motivo ho deciso di dare a Sherlock Holmes una sorella molto più giovane. Mi ha deliziato dare vita ad una donna degna controparte, che ha tutta la sfacciataggine, acutezza mentale e abilità deduttiva per superare il fratello», le parole della Springer.





