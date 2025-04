È una situazione già drammatica quella che sta vivendo il piccolo comune di Palagano – alle porte di Modena, diroccato sull’Appennino emiliano – minacciato pesantemente da una enorme frana che da ormai quasi un mese procede spedita verso la valle: un fenomeno che non è affatto nuovo per l’area, soggetta proprio a questa tipologia particolarmente distruttiva di frane, ma che nel frattempo sta lasciando dietro di sé un vero e proprio fiume grigio e marrone di detriti e fango; il tutto – ovviamente – distruggendo le strade, i ponti, le abitazioni di Palagano e qualsiasi cosa incontri nel suo inarrestabile cammino vero la vallata.

Million Day, numeri vincenti di oggi 27 aprile 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Partendo dal principio, è bene dire – o meglio, ripetere – che la frana che sta minacciando (e distruggendo) Palagano non è un fenomeno nuovo: negli anni se ne sono verificate quindici altre simili a partire da quella del 1727 ed arrivando fino a quella – la più grave e distruttiva – del 1939; tutte causate secondo gli esperti da un mix di fattori tra le forti precipitazioni, gli sbalzi termici e lo scioglimento di neve e ghiaccio in quota, che nell’ultimo periodo si sono presentate tutte in rapidissima successione tra loro gettando nella disperazione i residenti.

DIRETTA/ Pianese Arezzo (risultato finale 2-3): Pattarello decisivo (Serie C, 27 aprile 2025)

L’enorme frana di Palagano: 4 miliardi di kg di terra e detriti minacciano la vallata in cui risiedono una 80ina di persone

Di fatto – ed è ancora una stima approssimativa dato che il fronte non si è ancora arrestato – attualmente la frana di Palagano misura un fronte (ovvero la lunghezza dal luogo di origine a quello attuale di arrivo) di quasi 3 chilometri e una larghezza di 300 metri, muovendosi ad una velocità di circa 50 metri giornalieri che hanno raggiunto un picco di 27 metri nel corso della notte tra venerdì e sabato; mentre la massa di detriti e terra trasportati sul suo percorso è pari a circa 3 milioni di metri cubi che pesano qualcosa come 4 miliardi di kg.

Scommesse nuovo Papa, quote bookmaker e nuovi favoriti/ Sfida tra Parolin e Tagle, ma ChtGpt sceglie Zuppi

Naturalmente i danni per la piccola comunità di Palagano (che conta appena 2mila abitanti, ma con il disastro che si sta concentrando sulla frazione di Boccassuolo che ne conta solamente un’80ina) sono già enormi: inizialmente si era parlato di alcune strade e ponti interrotti – attualmente sono in totale 4 stradine e 3 ponticelli -, ma dopo la corsa della scorsa notte all’appello si sono unite anche tre case (solamente una abitata, le altre due seconde case in quel momento vuote) e fortunatamente non sembrano esserci stati feriti.

Nel frattempo, a causa della frana a Palagano si contano già 50 persone isolate per la distruzione di ponti e strade, altre otto – tre differenti famiglie – evacuate, 20 con il divieto di avvicinamento e la paura di chi si trova a valle; il tutto senza dimenticare che il fronte ora sta per distruggere un traliccio dell’alta tensione (dopo averne danneggiato uno di media tensione) e potrebbe presto portare con sé i serbatoi di GPL, osservati – ovviamente assieme al fronte – speciali da parte della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e dal Comune che ha già chiesto lo stato di calamità naturale.