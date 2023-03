Enrica Accascina, figlia Francesca Reggiani/ “Una bella persona fin da piccola”

Enrica Accascina, figlia di Francesca Reggiani

Francesca Reggiani, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Sappiamo che ha avuto un compagno, di cui non si conoscono l’identità, che è stato con lei per ben sette anni, fino al 2004. L’attrice ha avuto una figlia, Enrica Accascina: “Com’è mia figlia? Bella. Io mi comprai un bellissimo marsupio svedese e avevo sempre questa bambina in collo, carina da morire.

L’ho desiderata tanto, ho avuto tre interruzioni di gravidanza complicate prima: quando è nata è stato per me un regalo”, ha raccontato Francesca Reggiani a Vieni da me su Rai 1. E ha aggiunto: “È stata una bella persona fin da piccola, è molto autonoma. La maternità non è un obbligo ma è l’unica cosa che auguro veramente a tutti”.

Francesca Reggiani: il rapporto speciale con la figlia Enrica

A luglio 2020 Enrica Accascina, figlia di Francesca Reggiani, si è laureata presso l’Università Louiss Carlo Guidi e per l’occasione la madre non ha mancato di festeggiare il grande e importante traguardo della figlia, con una post su Instagram: “Da oggi abbiamo una dottoressa in casa… e mi sento un po’ laureata anche io”. L’attrice ha instaurato con la figlia, un rapporto molto diverso da quello che lei aveva con la madre: “Mia madre aveva delle attitudini più intellettualoidi… Aveva un approccio più intellettuale. E infatti ero sempre l’ultima della classe, così, per darle soddisfazione. Era una donna che, almeno con me, non è mai riuscita a dimostrare un certo calore”, ha rivelato a Caterina Balivo. La figlia Enrica porta il nome della madre dell’attrice.

