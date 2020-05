Enrica Bonaccorti “56 anni fa il primo bacio”/ “Mi chiamò Federica, indimenticabile”

Pubblicità

Post nostalgico da parte di Enrica Bonaccorti, uno dei volti più noti della nostra televisione. La conduttrice e attrice italiana ha pubblicato sulla propria pagina Instagram uno scatto risalente a 56 anni fa, leggasi lontano 1964, in cui la stessa era solo una ragazzina, avendo 15 anni. “Mi voglio concedere la debolezza di una confessione – la didascalia dell’artista originaria di Savona, a corredo della bella foto – sono schifosamente romantica e intrisa di memorie. Oggi, proprio ora, 56 anni fa (!) ricevevo il mio primo bacio su una panchina ai giardini di fronte alla scuola, e la prima dichiarazione d’amore: ‘Mia cara Federica, credo di essermi innamorato di te’”. La Bonaccorti ha poi concluso il post scrivendo: “Mi chiamavano ancora Chicca a 14 anni, e lui pensò fosse il diminutivo di Federica. Un’inezia, indimenticabile come quel primissimo amore che mi ha lasciato – e vi ha dato – la Lontananza. Qui ero io un paio di settimane dopo…”.

ENRICA BONACCORTI: A FINE ANNI ’60 L’INIZIO DELLA SUA PRESTIGIOSA CARRIERA

Uno scatto pubblicato nella serata di ieri che è stato decisamente apprezzato dai fan della Bonaccorti, che hanno commentato con frasi del tipo “Quanta tenerezza, che bei ricordi!!”, “Enrica sei sempre una dolce poesia!!!”, “Che bella storia .buona vita Enrica e un abbraccio”, e ancora “Dalla sofferenza può nascere la poesia”, “Enrica sei eccezionale, complimenti”. La Bonaccorti all’epoca non era ancora entrata nel mondo dello spettacolo, ma l’avrebbe fatto di lì a poco, visto che, dalla fine degli anni ’60, in contemporanea con il suo trasferimento a Roma, iniziò a fare teatro partecipando allo spettacolo “Alla ringhiera”. In seguito venne scelta dalla compagna di Domenico Modugno e Paola Quattrini per “Mi è cascata una ragazza nel piatto”. Nel contempo la giovane Bonaccorti iniziò a scrivere anche canzoni, fra cui i brani “Amara terra mia” e “La lontananza”, portate al successo proprio dal grande Modugno.



