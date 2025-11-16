Enrica Bonaccorti e la malattia al pancreas: "L'affetto della gente è stata più importante dei medici"

Enrica Bonaccorti racconta la malattia al pancreas a Verissimo

Enrica Bonaccorti è tornata a Verissimo dove ha aggiornato i fan riguardo al decorso della malattia, il tumore al pancreas con il quale da diverso tempo fa i conti: “Ho fatto tutte le terapie che mi hanno detto di fare, adesso per due mesi e mezzo non devo fare più niente. Bisogna aspettare questo tempo per poi fare una tac. Non voglio stare qui due mesi con questa bestiaccia, ho avuto qualche giorno di nausea forte, ho una gran fiacca ma niente di doloroso. Non ho dolori e mi sono stupida di questo, ho sentito altri racconti ben diversi.

Mia figlia è stata la prima a sapere della diagnosi e non mi ha detto niente, ha pensato che era meglio sapere da un reperto cosa avessi ed è venuto fuori proprio questo. Lei era con me in quel momento” le parole della conduttrice e scrittrice.

Verissimo, Enrica Bonaccorti: “La gente è stata più importante dei medici”

Enrica Bonaccorti ha poi proseguito il suo racconto a Verissimo sulla patologia con la quale sta facendo i conti: “Per me questa malattia ha evocato Eleonora Giorgi, ho seguito molto la sua battaglia e l’ho stimata, pensavo che non sarei stata come lei. Sono stata in letargo per quattro mesi e mi sono svegliata grazie alla gente, non pensavo che avrei reagito in questo modo così positivo.

Mi sembrava di vivere in una bugia, ho fatto finta di non esserci, non c’ero proprio, non ero triste e preoccupata però. Poi ho cominciato a ricevere migliaia di messaggi che mi hanno fatto bene, ora ho la voglia di essere al mondo. La scienza è andata molto avanti, nella vita si può andare avanti con qualsiasi cosa e l’importante è la testa. La gente è stata più importante dei medici, sono grata di essere qui semplicemente, anche solo esserci”.