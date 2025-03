Enrica Bonaccorti: “Aborto dopo l’annuncio in tv? Ecco come ne sono uscita”

Enrica Bonaccorti, ospite de “La volta buona”, racconta i suoi esordi nel mondo della tv e ripercorre alcuni momenti particolarmente complicati che ha vissuto durante la sua carriera. “Ero un’attrice di prosa e teatro e avevo fatto già molte alla radio. Quando mi hanno chiamata a sostituire Raffaella a “Pronto, chi gioca?”, sentivo che dovevo farlo quasi per dovere. Io sono sempre stata un soldatino del mio direttore”. Enrica Bonaccorti visse un momento particolarmente difficile quando annunciò la sua gravidanza in diretta tv, durante il programma che conduceva, e venne attaccata duramente.

“Decisi di annunciare la gravidanza in tv, al pubblico. Subito uscì dallo studio e andai in camerino ed ebbi un’emorragia, mi portarono in ospedale di corsa. Sono dovuta rimanere lì, mi sentii male. Sono stata sostituita il giorno successivo e poi chiamammo Magalli. Sui giornali mi criticarono perché avevo raccontato un fatto privato sulla tv pubblica. Sei giorni dopo Raffaella Carrà parlò di una sua cosa privata, che riguardava la mamma, e allo stesso modo venne criticata duramente” racconta ancora Enrica Bonaccorti. Un dolore grande, che però la conduttrice è riuscita a superare, seppur duramente: “Ne sono uscita con il mio carattere, facendomi passare addosso queste cose, queste critiche. Sentendomi anche cornuta e mazziata. Sono andata avanti facendo il mio lavoro”.