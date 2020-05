Enrica Bonaccorti attacca Antonella Elia/ “È stata aggressiva e violenta al GF VIP ma…”

Pubblicità

Enrica Bonaccorti torna a parlare di Antonella Elia con cui ha lavorato durante il programma cult “Non è la Rai”. Tra le due nel corso di queste settimane ci sono state una serie di scambi di battute ed attacchi, che hanno spinto la conduttrice televisiva a replicare alla ex concorrente del Grande Fratello. “Non era affatto materna con me. Aveva più amicizia con Yvonne Sciò. Le davo fastidio. Da metà anno in poi, faceva delle battute su di me. Pensava che volessi defraudarla di qualcosa. Io non sapevo nemmeno perché ero lì. Ha detto che sono inaffidabile, che brutta cosa da dire. Non so cosa intendesse. Di sicuro io non le voglio rubare la scena” ha detto la Elia dalle pagine del settimanale Chi alle affermazioni della Bonaccorti che aveva giudicato male il comportamento avuto nella casa del Grande Fratello Vip 2020. “Aggressiva e violenta” aveva sottolineato la Bonaccorti che in collegamento da casa a Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso ha voluto fare una serie di precisazioni. “Antonella Elia è una soubrette. Tra l’altro, lei è fantastica ed è più brava di molte altre soubrette”.

Enrica Bonaccorti su Antonella Elia: “nella casa del GF si è comportata male”

Enrica Bonaccorti è poi tornata sulle sue precedenti affermazioni su Antonella Elia: “non si venga ad accusarmi di volerle male, anche perchè il giudizio che io ho dato su di lei era quello sulla Casa, i comportamenti che lei ha avuto in Casa”. La Bonaccorti conferma nuovamente il suo pensiero sulla Elia vista all’interno della casa: “ragazzi si è comportata veramente male, in modo ineducato, aggressivo, addirittura violento. Questo è inequivocabile” e precisa – “io ho semplicemente detto che nella Casa non si è comportata bene. Se dovessi dire il contrario andrei contro i valori che mi hanno insegnato i miei genitori”. Sul finale poi la conduttrice ha inviato un messaggio di affetto alla Elia: “Antonella mia, ho una voglia pazza di abbracciarti perché mi hai sempre fatto tenerezza. Ti abbraccio, mi fai i sorrisi, mi dici una cosa carina e poi appena non sono d’accordo con te su una cosa esplodi e mi dici delle cose terribili”. Nonostante questo comportamento sbagliato della Elia, la Bonaccorti è pronta a tenderle sempre una mano: “poi io ti auguro ogni bene, por..a miseria, sul serio. Se lei lo capisse… Le mie sono critiche costruttive. Davvero, per me la Elia ha qualcosa di particolare. Ha un grande talento, la prenderei subito per fare uno spettacolo”.



