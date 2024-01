Enrica Bonaccorti choc sulla malattia/ “Mi hanno messo 4 bypass, mi hanno detto che il cuore era andato”

Bonaccorti e la malattia al cuore: “E’ stata mia figlia a farmene rendere conto”

Enrica Bonaccorti, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, ripercorre la sua carriera e la vita privata in occasione dei 70 anni della Rai. La storica conduttrice ha rotto il ghiaccio parlando subito della sua malattia al cuore: “Come sto? Benissimo. Molti sanno che ne ho passate di cotte e di crude quest’anno“.

E ancora: “L’ho scoperto dopo quanto ho suscitato preoccupazione, per prima mia figlia. E’ stata lei che mi ha fatto rendere conto di quanto fosse grave la situazione. Io sono un po’ fatalista, non mi lamento, non mi dispero e vado avanti. Mi hanno messo 4 bypass, hanno detto che il cuore era andato non so perchè io ero convinta di stare bene. Non avevo sintomi, non ho avuto neanche una fitta, nulla.”

Enrica Bonaccorti: “E’ nato tutto da un forte prurito”

A insistere sul fatto che non stesse bene la figlia di Bonaccorti: “Si è accorta perchè poi io sono stata male quando mi hanno ricoverato in ospedale. Era nato tutto da un prurito terribile che io avevo dalla vita al collo, avevo tutte chiazze rosse; e pensavo fosse una cosa dermatologica. Invece, facendo le analisi, è venuto fuori che proveniva da un esplosione del rene” ha raccontato il volto televisivo a La volta buona.

Enrica Bonaccorti: “Facendo ancora altri esami è venuto fuori che il cuore era a pezzi, che avrei avuto due mesi tranquilli e poi poteva succedere di tutto. Allora mi hanno operata. Una settimana fa sono tornata in ospedale per un ‘ritocchino’. Adesso però basta” tuona la conduttrice che si augura di passare un 2024.

