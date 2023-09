Enrica Bonaccorti, come sta dopo l’operazione al cuore?/ “E’ durata 8 ore, ho rischiato di morire…”

Enrica Bonaccorti, dall’assenza di sintomi alla diagnosi di un calcolo renale

Gli ultimi mesi non sono stati facili per Enrica Bonaccorti; l’attrice e conduttrice televisiva – come riporta il Corriere della Sera – ha raccontato sui social il delicato intervento dello scorso mese di luglio e il calvario durato diverse settimane. “Amici miei cari, non ho postato nulla da luglio non perché fossi in vacanza; ma per un’operazione improvvisa a cuore aperto“. Inizia così il post della 73enne, prima di entrare poi nel merito di ciò che l’ha portata a dover stare ben 8 ore sotto i ferri.

Enrica Bonaccorti, come sta dopo l'incidente?/ "Ho otto chiodi e una placca di metallo": la riabilitazione

“Io non avevo nessuna fitta al cuore, non avevo alcun dolore; i miei sintomi erano solo una grande stanchezza e davvero poco fiato. Li imputavo a un po’ di depressione e soprattutto alla mia età, mentre mia figlia Verdiana continuava a ricordarmi di quanto fossi in forma Sandra Milo…”. Prosegue così il racconto di Enrica Bonaccorti rispetto al calvario degli scorsi mesi; la conduttrice ironizza citando la figlia ma l’obiettivo del suo post e principalmente quello di sensibilizzare sulla prevenzione. “L’unica stranezza è che un giorno a inizio luglio comincio ad avere ovunque un prurito terribile, tutto il corpo diventa rosso fuoco a macchi; mi faccio controllare da un dottore che trova un calcolo a un rene“.

Chi era Giacomo Paladino, com'è morto il compagno di Enrica Bonaccorti/ "Era meraviglioso…"

Enrica Bonaccorti e la scioccante rivelazione: “Altri due mesi e non sarei sopravvissuta…”

Dopo aver appurato la presenza di un calcolo a un rene, Enrica Bonaccorti racconta di essersi sottoposta ad una serie di esami di rito. Tale iter ha poi messo in evidenza l’ostruzione delle arterie e la consapevolezza che “In un paio di mesi potevo andarmene”. Preso atto delle condizioni delicate, la conduttrice si è dunque dovuta sottoporre ad un intervento tanto delicato quanto necessario: “Un’operazione a cuore aperto che è durata in tutto otto ore! Morale della favola: mi hanno detto che ho avuto una gran fortuna, una scoperta accidentale che mi ha salvato la vita”.

Chi è Verdiana, figlia di Enrica Bonaccorti/ Il rapporto con la famiglia del padre

Verso la conclusione del suo racconto, Enrica Bonaccorti ha chiaramente ringraziato anche i medici che l’hanno assistita in questi mesi; in particolare il prof Massimo Massetti e il dott. Lauria. “Devo la vita a loro; e anche la qualità della vita che mi han fatto vivere dai primi di luglio ad adesso. Circondata da persone meravigliose, la loro umanità nel prendersi cura di me mi ha fatto oltrepassare i dolori, le preoccupazioni”. Nel finale, la conduttrice lancia un importante messaggio: “Fate tesoro della mia esperienza, controllatevi quanto più potete; sperando soprattutto che abbiate la stessa fortuna che ho avuto io! Non vedo l’ora di ritrovarvi, spero al più presto!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA