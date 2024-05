Enrica Bonaccorti, come sta e cosa ha avuto?/ La malattia e l’operazione d’urgenza: “Potevo morire”

Enrica Bonaccorti mesi fa è balzata alla cronaca per l’operazione drammatica d’urgenza a cuore aperto per un’anomalia riscontrata durante un controllo, e in una recente intervista svela “Stabilirono che avevo le arterie tutte ostruite, un paio di mesi e potevo andarmene” e continua condividendo il suo sgomento “Una scoperta accidentale che mi ha salvato la vita”

I fan si erano allarmati quando, per un periodo, la conduttrice aveva completamente fermato la pubblicazione social ed è servito un suo chiarimento online per tranquillizzare tutti svelando che aveva un problema di salute che l’ha portata in sala operatoria. Racconta così Enrica Bonaccorti riguardo la sua malattia “I miei sintomi erano solo una grande stanchezza e davvero poco fiato, che imputavo a un po’ di depressione e all’età, mentre mia figlia Verdiana continuava a ricordarmi quanto fosse in forma la Milo che è ben più grande di me”.

I sintomi sono diventati via via sempre più evidenti, così Enrica Bonaccorti ben presto si è ritrovata circondata da medici preoccupati “Un giorno a inizio luglio comincio ad avere ovunque un prurito terribile…” – la pelle della conduttrice era tutta rossa, coperta di macchie, apparentemente senza un vero motivo – “Non avevo fatto nulla era solo il mio corpo che urlava che qualcosa non andava”. Enrica sostiene di aver avuto grande fortuna, ma invita i fan e tutte le persone care a controllarsi: “Fate tesoro della mia esperienza, controllatevi quanto più potete”











