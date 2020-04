Enrica Bonaccorti contro Antonella Elia/ “Prima fa la sceneggiate, poi si pente”

Pubblicità

Sul Grande Fratello Vip 2020 è ormai calato il sipario, ma i concorrenti continuano a far notizia rilasciando interviste e regalando ai fans dirette su Instagram. Tra gli inquilini della Casa che hanno fatto più discutere c’è sicuramente Antonella Elia che, pur non avendo vinto, è stata quella che ha creato più dinamiche con le sue discussioni. All’interno della Casa, la Elia ha discusso con quasi tutti i concorrenti e la cosa non sorprende affatto Enrica Bonaccorti che ha conosciuto Antonella Elia ai tempi di Non è la Rai. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, la Bonaccorti, parlando dell’avventura dell’ex valletta di Mike Bongiorno nella Casa, ha detto: “Non si alzano le mani, non si offende con insulti e parolacce, nè ci si inventa bullismi e maltrattamenti per poi fare la vittima”. Tuttavia, la Bonaccorti ha riconosciuto nell’attuale Antonella quella che lei conosceva già. “Prima le sceneggiate e poi il pentimento, in modo da trovare sempre il sistema di essere salvata”, ha aggiunto.

ENRICA BONACCORTI: “ANTONELLA ELIA CAPACE DI DIRTI DELLE COSE TERRIBILI”

Enrica Bonaccorti ricorda qualche episodio del passato riguardante Antonella Elia e che ha vissuto personalmente. “In diretta diede della down a una ragazza durante una lite. Quando la ripresi scoppiò a piangere come una bambina”, ha ricordato la conduttrice a Nuovo Tv che ha poi aggiunto – “è capace di dirti delle cose terribili”. La Bonaccorti, inoltre, è tornata anche sulle famose fotografie in cui il fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, era insieme a Fiore Argento. “Non mi convince. Credo che sia stato lui a chiamare i fotografi per farsi paparazzare con la sua ex”. In ogni caso, Enrica Bonaccorti augura il meglio alla Elia che, tornata alla realtà, sta recuperando il tempo perso con il fidanzato con cui ha trascorso la Pasqua.



