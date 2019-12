Enrica Bonaccorti/ Dalla Rai a Sky passando per Fininvest: e ora? (S’è fatta notte)

Enrica Bonaccorti è una delle ospiti della nuova puntata di “S’è fatta notte“, il programma di interviste condotto da Maurizio Costanzo in seconda serata su Rai1. La conduttrice e attrice italiana torna in tv per raccontarsi nel bar di Costanzo tra vita privata e professionale. La savonese classe 1949 è pronta a confessarsi davanti alle telecamere della tv pubblica, dove racconterà quelli che sono stati i suoi primi passi da attrice nel mondo del teatro e di cinema, le collaborazioni con Paola Quattrini e Domenico Modugno, per il quale ha realizzato diverse canzoni tra cui il celebre brano La lontananza. Enrica Bonaccorti si è ritagliata uno spazio molto importante in radio, raggiungendo il successo con Italia sera e Pronto, chi gioca?. Dalla Rai a Sky Italia, passando per Fininvest, ha diretto quiz come Cari genitori e la prima edizione del varietà Non è la Rai. Infine il programma Ho qualcosa da dirti, mandato in onda su TV8.

Enirca Bonaccorti, l’attività cinematografica

Enrica Bonaccorti viene riconosciuta soprattutto per le sue conduzioni tv e in radio, la savonese ha però costruito una carriera di tutto rispetto anche nel mondo del cinema, dove ha recitato in Eleonora nel 1973, insieme a Giulietta Masina, ma anche ne L’amaro caso della baronessa di Carini di Daniele D’Anza nel 1975 dove ricopre un ruolo decisivo. Per quanto riguarda la vita sentimentale, Enrica Bonaccarti è stata sposta a lungo con Daniele Pettinari, col quale ha collaborato per il film Cagliostro. Negli anni successivi ha preso parte a Il sesso forte con Michele Gammino e condotto la diretta firmata Rai in Eurovisione per l’importante e prestigioso Concerto di Capodanno di Vienna.

Enrica Bonaccorti, il passato recente

Ospite di Maurizio Costanzo a S’è Fatta Notte, Enrica Bonaccorti potrà riavvolgere il nastro della sua carriera, per raccontarsi a milioni di telespettatori. Una carriera che negli ultimi anni l’ha vista tutto sommato molto operativa, con la conduzione su Rai Radio 1 per cinque anni del programma Tornando a casa. Nel 2007 l’esordio da scrittrice, quindi il suo primo romanzo intitolato La pecora rossa, edito da Marsilio. Pochi anni dopo è uscita con il secondo libro L’uomo immobile, poi ha preso parte al cast degli opinionisti di molti talk show Rai e Mediaset come Domenica Live, Verdetto finale, La vita in diretta, Estate in diretta e Mattino Cinque. Negli ultimi tempi, per la precisione dal 2019, la Bonaccarti guida su TV8 il programma Ho qualcosa da dirti.



