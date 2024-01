Enrica Bonaccorti e il dolore per l’aborto: “Ho perso un bambino”/ Sarebbe stato maschio, sono stata male”

Enrica Bonaccorti e il dolore per l’aborto: il racconto

Enrica Bonaccorti, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, ha affrontato in diretta il dolore dell’aborto in giovinezza: “Feci l’annuncio un minuto prima della fine della trasmissione, in modo da non dare spazio a racconti a discorsi. Detto con pochissime parole proprio per non creare imbarazzo“.

E ancora: “Avevo appena intervistato il direttore del Corriere della Sera. Finita la trasmissione vado in camerino mi sto cambiando e togliendomi il vestito dalla testa, e ho cominciato a perdere il bambino. Mi hanno portata in ospedale e il giorno dopo lessi sui giornali che ero stata una persona immonda perchè avevo osato adoperare la Rai per raccontare i miei fatti privati. Avevo detto soltanto la notizia, dato che ero ingrassata di 8 chili, al mio pubblico in modo sereno“.

Bonaccorti: “Ho perso un bambino, sono stata male”

“Doveva essere maschio, se fosse nato. Sono venuti in ospedale sia Gianni Boncompagni che Magalli. Quel giorno io ho perso un bambino ma è nato Magalli, è nato un conduttore con me. Come stavo di umore? Sono stata davvero male. “

“Cosa mi ha rimesso in sesto? Quello che mi ha insegnato mia madre: che le cose vanno affrontate e basta senza tanti lamenti“ ha affermato Enrica Bonaccorti a La volta buona parlando della perdita del suo primo figlio. E ancora: “Tanto al vita ci offre un panorama di situazioni belle, brutte, così e così e noi dobbiamo accettarle tutte senza tante storie.” La storia dell’attrice ha commosso lo studio che l’ha riempita di applausi.

