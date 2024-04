Enrica Bonaccorti e l’aborto: il dramma del figlio perso l’annuncio in tv/ La tragica scoperta in camerino

A metà degli anni ottanta la vita di Enrica Bonaccorti fu sconvolta da un aborto spontaneo, poco dopo aver annunciato la gravidanza

Tra i drammi più dolorosi vissuti da Enrica Bonaccorti c’è quello dell’aborto spontaneo nel 1893 , dopo aver annunciato la gravidanza in tv. Un trauma indescrivibile, il cui dolore è ancora molto vivido nei pensieri della Bonaccorti. In una intervista rilasciata a Verissimo qualche tempo fa, la showgirl ha ripercorso questo momento così buio della sua vita: “Era novembre del 1986 ha raccontato ed io ero già mamma di Verdiana che aveva più di 10 anni. Ero rimasta di nuovo incinta. Ero in trasmissione e, dato che non volevo che questa cosa pesasse, avevo pensato di dirlo un minuto prima di lasciare la parola al Tg1. E’ stato uno scandalo terribile”, ricorda la Bonaccorti.

“Ero in prima pagina su tutti i giornali. Mi maledicevano, mi accusavano di uso privato di una televisione pubblica. Poi hanno inventato che volevo fare il parto in diretta, cosa che adesso per altro fanno, che volevo far vedere l’ecografia. Ma quando mai!”, sottolinea ancora sbigottita Enrica Bonaccorti.

“Dopo che l’ho detto è successa una cosa orribile”, ha svelato. Enrica Bonaccorti si riferisce all’aborto spontaneo, scoperto poco dopo aver dato la lieta notizia della gravidanza in televisione. “Dico questa cosa, lancio il tg, fra noi ci facciamo gli auguri, vado in camerino, dovevo provare dei vestiti e tirando su il vestito ho avuto delle perdite. Mi hanno portata in ambulanza in una clinica dove sono rimasta per tre settimane. Poi mi hanno riportata a casa e sono rimasta immobile per alcuni giorni ma il bambino è andato via. Aveva quasi quattro mesi”.

Impossibile non commuoversi, il dolore per l’aborto torna prepotentemente ripensando a quegli attimi. “La cosa più brutta è stata che quando hanno fatto il raschiamento, un’infermiera non professionale ha detto ‘ha già le spalle larghe questo maschietto’. E un’altra ha aggiunto ‘ha la bocca della mamma’. La cosa più triste sono state le accuse mentre non sapevano che io stessi perdendo il bambino. La mattina dopo, ho letto che volevo fare la regina”.











